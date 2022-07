Os signos que tomam inciativas no amor

Alguns signos do zodíaco podem tomar iniciativas importantes quando estão interessados em alguém e nunca ficam apenas aguardando passivamente.

Confira quais são e como isso acontece:

Áries

O ariano sabe que irá tira muito proveito dos flertes e encontros, por isso não temem dar passos para chegar onde deseja no amor e quer criar um ambiente apaixonado o quanto antes. Ele precisa de entusiasmo e experiências que fiquem marcadas. Seu coração é intenso e muitas confissões podem ser feitas no calor do momento.

Touro

O taurino é muito dedicado aos detalhes e em deixar sua marca pelos corações que passa. Ele não teme ir atrás do que deseja e toma a iniciativa com graça. Fica cada vez mais claro que dar atenção e ouvidos aos outros aproxima as conexões, por isso ele se aproveita dessas habilidades. Muitos podem ser românticos tradicionais.

Gêmeos

O geminiano mostra iniciativas importantes na vida amorosa, mesmo quando não tem muita certeza do que deseja. A comunicação e a conexão são seus objetivos, o que os ajudam a estabelecer trocas com inteligência, presença e diversão. Este signo quer que o outro se sinta especial.

Leão

O leonino demonstra sua paixão rapidamente e sabe planejar iniciativas infalíveis para conquistar. Este signo não se preocupa em ser sutil, mas sim em manter a elegância. Seu afeto e alegria podem ajudar bastante na hora de impressionar com habilidades de quem sabe se destacar de forma favorável.

Peixes

O pisciano é sensível para saber o que merece sua iniciativa e sempre tentará ter estratégias que conectem de forma mais profunda. Ele gosta do período de flerte e curiosidade, por isso pode se adentrar nesse mundo sem medo do que o futuro reserva. Logo, os momentos se tornam ainda mais especiais.