O que você fazer quando alguém que você ainda ama deixa de te amar?

Os términos acontecem por inúmeras razões, como brigas, incompatibilidade de ideias e opiniões ou simplesmente porque uma pessoa deixa de gostar da outra. E nesse terceiro as coisas parecem mais complexas, porque é impossível controlar os sentimentos alheios, por isso, quando alguém deixa de gostar, pode ser muito dolorido, e a sensação de incapacidade toma conta.

E o que fazer fazer quando você ainda ama seu parceiro, mas os seus sentimentos são rejeitados e a pessoa decide ir embora? Veja a seguir algumas dicas da psicoterapeuta e psicanalista F. Diane Barth.

Aceite

Parece até algo simples, mas alguns indivíduos não conseguem aceitar que o amor acabou ou que não foi correspondido. “Aceitar que eles não estão interessados em seus sentimentos pode ajudá-lo a seguir em frente”, comenta Diane.

Seja responsável

Após ouvir o que o seu parceiro tem a dizer sobre o término ou as justificas para não querer ficar com você, avalie com responsabilidade e honestidade os argumentos e não tente culpá-lo por não sentir a mesma coisa que você. “Mesmo que você acredite que eles foram mais culpados do que você, provavelmente já percebeu que apontar isso para eles não ajuda a reconquistá-los”.

Não importa o que você diga ou faça, após a decisão ser tomada, essa pessoa dificilmente vai querer reparar o relacionamento, pois o término não é por motivo de brigas, e sim por não gostar mais. Aceitar o fim, como foi explicado no primeiro tópico, vai ser bom para os dois.

Veja o que você pode (e quer) mudar em si mesma

Para que haja um fim, foi preciso ter um começo e um meio. É hora de avaliar como foi toda essa relação e se é possível mudar algo em você para que a próxima (ou próximas) seja melhor.

“Mudar esse aspecto de si mesmo fará de você uma pessoa melhor? Vai te prejudicar de alguma forma? Ou é simplesmente um hábito problemático que, com algum trabalho, você pode mudar? Obviamente, se você tiver que fazer algo prejudicial a si mesmo para manter uma conexão com alguém que ama, talvez seja necessário fazer uma avaliação cuidadosa”, indica a profissional.

