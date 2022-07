Músicas que você sempre cantou errado E NÃO SABIA

Você está lá, cantando do fundo do coração aquela letra que você (aparentemente) sabe de cor, quando seu amigo comenta que você cantou errado. A surpresa ao pesquisar e notar que realmente a letra é diferente do que você canta a vida toda é grande, mas saiba que pode acontecer com diversos hits brasileiros que se tornaram clássicos. Veja a seguir 5 músicas que você cantou errado a vida toda e não sabia.

Arerê – Ivete Sangalo

Musa do axé, Ivete Sangalo é dona de diversas músicas desse estilo que bombaram. Uma delas é ‘Arerê', um love song com um refrão bem simples. Tanto que as pessoas até confundem, cantando “Arerê, um love, love, love com você” quando, ao invés dos três loves, o correto é “Um lobby, um hobby, um love”. Ou seja, quem canta quer mais que amor.

Xibom BomBom – As Meninas

Esse ‘protesto político’ em forma de música também traz uma letra simples, mas bem profunda. A crítica ao capitalismo é mascarada por um refrão chiclete e um ritmo dançante. Mas além da crítica, o que passa despercebido é a sua letra, que é substituída por algo que não faz muito sentido. O que é cantado como “Analisando essa cadeira, ela é de praia, quero me livrar dessa situação precária” deveria ser “Analisando essa cadeia hereditária”. Algo bem mais complexo, não é mesmo?

Whisky a Go-Go – Roupa Nova

A desculpa para errar nessa letra está no refrão em outra língua, afinal, é uma proposta diferente misturar o português e o inglês. Tanto que a letra acaba embaralhando a mente de algumas pessoas, que acabam trocando a questão principal da canção. O correto é “Eu perguntava: ”Do You Wanna Dance?”, mas o que muitas pessoas cantam é “Eu perguntava tudo em holandês” ou ainda “Eu perguntava do holandês”.

Noite do Prazer – Cláudio Zoli

Provavelmente essa música ficou ainda mais conhecida por causa da letra cantada errada. Será que você nunca se perguntou por que alguém está “trocando de biquini sem parar”? A forma correta de cantar é “Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando B.B. King sem par”, que realmente é um clássico do blues, e não da praia.

Haja Amor – Luiz Caldas

O erro já deveria ser percebido no título, que deixa claro como o refrão da música animada de Luiz Caldas deveria ser cantada: “Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor, haja amor” e não “A de amor, a de amor”.

