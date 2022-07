Maquiagem: O que é a técnica das famosas brown lamination e como você pode fazer

Chamada também de laminação de sobrancelhas, a técnica é sem dúvida algo que veio para ficar quando se fala em tratamento de sobrancelhas. Embora não seja uma técnica de maquiagem por si só, oferece um visual extremamente marcante para uma maquiagem bem feita.

Os resultados falam por si, proporcionando sobrancelhas mais cheias sem a necessidade de tantos produtos para a make. Quando você olha para as fotos de antes e depois, é difícil acreditar que ambas as fotos são as sobrancelhas naturais da mesma pessoa. A técnica ficou popular em Moscou, na Rússia, e agora já se popularizou através das redes sociais.

A laminação da sobrancelha envolve alisar e levantar os fios usando uma solução química, o que permite que os pelos tenham mais flexibilidade para movê-los na forma desejada, cobrindo assim quaisquer lacunas ou áreas perdidas, segundo uma reportagem da Marie Claire UK.

Depois que os pelos naturais da sobrancelha são alisados, uma solução fixadora é aplicada para mantê-los lisos e com uma tonalidade, se desejado. O resultado são sobrancelhas mais cheias que permanecem no lugar quando escovadas, com duração de cerca de seis semanas.

Mas atenção, antes do tratamento, é necessário que você busque um bom profissional para garantir que obtenha os resultados que procura.

A técnica pode ser confundida com a chamada soap brown, uma técnica caseira que consiste em usar o sabonete de glicerina pura úmido para pentear os fios. Como não se trata de uma técnica permanente, quando você lava o rosto, os fios voltam para o lugar natural.

Diferença entre o microblanding

A técnica de laminação de sobrancelhas ajusta e levanta os pêlos naturais a fim de que a aparência seja de uma sobrancelha completa e cheia, sem envolver pigmentação, enquanto o microblading se trata mais de redesenhar o formato das sobrancelhas, da forma mais natural possível, usando uma tinta semipermanente para preencher os espaços falhos.

Nas primeiras 24 horas após o tratamento, é importante manter as sobrancelhas completamente secas e evitar tocá-las. Depois disso a área deve ser hidratada com óleo ou creme.

Os preços variam dependendo de onde você está, de quem realiza o tratamento e se eles cobram extra por outros quaisquer complementos. Com certeza vale muito a pena, pois os resultados são maravilhosos!