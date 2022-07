Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 29 a 31 de julho de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 29 a 31 de julho de 2022:

Áries

O poder de adaptação e as boas relações públicas o ajudam a ter mais sorte em tudo. É tempo de conhecer pessoas positivas e com intelecto.

Você terá desenvoltura para desenvolver seus planos para o futuro. Serão três dias de boa sorte ao seu redor; é hora de crescer economicamente. Você terá muito trabalho e oportunidades.

Os arianos que têm um parceiro permanecerão muito estáveis, mas devem deixar de lado as brigas e amadurecer em sua vida amorosa. Infidelidades trazem a finalização.

Festa e encontros. Seu golpe de sorte chegará com os números 03 e 21 e você usará mais a cor vermelha. O vermelho o ajuda a se destacar. Não confie tanto em pessoas que você acabou de conhecer.

Touro

Vá em frente, sem medo e alcance seus sonhos. Este é o momento ideal para avançar na vida profissional e crescer economicamente. Um novo projeto chega e o fará crescer profissionalmente.

Chegou a hora de realizar seus sonhos e tarefas pendentes no trabalho são finalizadas. Você recebe um convite. Propostas de encontros devem ser aceitas e tudo sairá bem.

Use cores fortes para atrair o amor. Um parente o convida para uma festa. Mantenha o exercício em sua vida para se sentir menos estressado.

Você iniciará um estudo. Evite falar sobre sua sorte e projetos para não atrair em inveja. Fertilidade em alta e gravidez. Solteiros terão boas oportunidades.

Gêmeos

Durante este fim de semana suas palavras de sorte serão “rejuvenescimento” e “força vital”; hora de trazer o melhor de você e recuperar o tempo perdido. A jovialidade e a mentalidade mais positiva estão em alta.

Fim de semana para reorganizar sua vida; seu signo é o mais ágil no pensamento e sabe como buscar o maior bem-estar. Você tomará decisões que mudarão seu ambiente.

Dinheiro extra. Não seja tão rancoroso no amor e saiba quando dar uma nova chance. Os solteiros terão um amor e será muito compatível; não coloque obstáculos ao relacionamento e deixe-se amar.

Quem está em um relacionamento deve evitar brigas desnecessárias e recuperar a confiança perdida nos últimos meses.

Câncer

Você será dominado neste fim de semana pelo crescimento pessoal. É tempo para amadurecer e deixar para trás o que te feriu. Você começará uma vida mais prazerosa e ficará bem em todos os sentidos.

Procure aproveitar mais os momentos da sua existência. Você terá pressa para sair de situações complicadas no amor; tente colocar seus sentimentos em ordem e diminua o drama.

Sexta-feira de passeios e encontros com amigos. Você compra roupas e muda de visual. Neste domingo, controle-se financeiramente e economize dinheiro.

Leão

Momento de mais paixão em tudo o que fizer, seja no cotidiano ou em algo especial. Fim de semana de comemorações, presentes e festas.

Evite encontrar amores do passado, principalmente se você já tem um novo relacionamento. Tenha cuidado ao dirigir. Evite ser impulsivo.

Se você é solteiro, será um fim de semana de muitos amores fugazes e apaixonados. Apenas cuide-se para evitar problemas. No trabalho, afaste-se da fofoca e não se envolva em situações que não correspondem a você.

Virgem

Você vai refletir sobre seu relacionamento; apenas não seja muito extremo e resolva tudo com maturidade. É normal passar por momentos felizes e tristes também.

Evite que qualquer problema emocional tome conta e procure ajuda. Pratique exercícios e medite, isso alimentará seu espírito e as boas energias que o cercam.

Sexta-feira de reuniões de trabalho e revisões de seus chefes; você deve estar muito atento ao que eles pedem para evitar problemas. Você recebe dinheiro extra.

O amor chega para os solteiros em breve. Conheça seu parceiro aos poucos e não seja intenso no relacionamento. O vermelho e branco ajudam a aumentar sua sorte em assuntos pessoais e de trabalho.

Libra

A confiança está ao seu lado e ajudará a alcançar o que deseja. Torne sua vida mais saudável e comece a ter hábitos que o nutrem de positividade. Maior proximidade e relação com aqueles que o cercam.

Os signos de Capricórnio, Peixes e Câncer podem ter um papel especial em sua vida. Nesta sexta você terá muita sorte em tudo relacionado ao trabalho; aproveite este dia para avançar no planejamento de seus projetos.

Você fala com um ex para fechar esse capítulo da sua vida. Uma cirurgia sairá bem. Tente conversar com seus colegas de trabalho para coordenar melhor e seguir com projetos que estão no horizonte.

Escorpião

Solução de problemas e oportunidades são encontradas. O crescimento profissional que você tanto deseja entrará em sua vida. Final de semana para fazer ajustes em casa, deixando tudo mais belo e confortável.

Aproveite mais seu tempo. Você ficará um pouco chateado com seu parceiro; tente não falar muito e fique calmo antes de qualquer coisa. Nesta sexta você terá uma reunião de última hora ou mudanças no trabalho.

Será um fim de semana divertido com muitas festas, só não gaste demais e tente economizar. Este sábado será mágico quando o assunto é amor.

Sagitário

O fortalecimento e a perseverança se ativam em sua vida. A sorte está ao seu lado e reflete no trabalho; seja constante para ser melhor e ter ótimos resultados também.

Você finalmente terá um parceiro estável. Sexta-feira de emoção e surpresas agradáveis; mantenha uma atitude positiva e sorria, pois assim o que você tanto deseja chegará.

Procure se vestir com cores claras e passe perfume. Cuidado com as brigas com parceiro e tente não dar tanta importância ao que ele fala; fique calmo e não ceda ao impulso. Os solteiros podem encontrar um novo amor em breve.

Capricórnio

Decisões acontecem e a evolução chega. É hora de amadurecer e avançar profissionalmente. Momento também de tomar a decisão do que você quer para sua vida futura.

Lembre-se que seu signo é forte e isso faz com que você esteja sempre na defensiva, mas você deve aprender a se controlar e aproveitar o que tem ao seu redor. Previna problemas de pele ou infecções.

Saiba reconhecer o amor incondicional e mantenha-o ao seu lado. Continue cuidando mais da saúde e alimentação, principalmente para evitar problemas de intestino, que são seu ponto fraco.

Você fará uma viagem com seus amigos ou parceiro e se divertirá muito; tente sempre ser feliz em tudo que fizer.

Aquário

É hora de curar as feridas do passado; isso não pode mais ser mudado e melhor manter equilíbrio no presente. Calma em tudo o que fizer; procure se afastar da angustia e tristeza.

A cura está ativada. Você começará a viver uma bela fase de amor. Um convite trará muita diversão. Você verá um amor do passado e pode fazer as pazes apenas para seguir em frente em sua vida.

Você termina de fazer as mudanças necessárias em sua casa para viver com mais conforto. Alguém precisa muito do seu apoio ou ajuda. Procure dormir mais nesses dias para que suas forças se renovem ao máximo. Tenha cuidado com problemas intestinais; coma mais saudável e exercite-se.

Peixes

Renovação e purificação são palavras fortes para a transformação positiva que acontece esse fim de semana. É hora de se libertar de tudo o que é negativo das amizades e amores que só ocupam seu tempo; você deve se renovar completamente porque a boa sorte entre em sua vida.

Se é vítima de energias negativas e pessoas ruins, tente tomar banhos de pétalas vermelhas e brancas para se limpar. Uma proposta surge e pode trazer o planejamento de uma mudança.

Procure a companhia de sua família ou pessoas amadas, pois isso fará muito bem. Você faz uma viagem ou compras. No amor, aquele parceiro sentimental que você tanto deseja finalmente chegará até você, apenas tente dar espaço e tempo.