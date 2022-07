Berinjela com chia: bebida saudável feita em casa que auxilia na perda de gordura (Reprodução/Freepik - azerbaijan_stockers)

Ter uma alimentação saudável somada a exercícios físicos para refletir na saúde e autoestima é um fator completamente positivo. Uma das melhores saídas para se ter uma melhora no corpo está no cuidado com a alimentação.

Receitas caseiras realizadas da forma correta podem te favorecer na sua perda de peso. É necessário salientar que visitas regulares a profissionais da saúde são importantíssimas! Em cada caso pode haver uma recomendação diferente. Abaixo você acompanha a receita de uma bebidinha de berinjela com chia, extraída do portal Nueva Mujer.

Água de berinjela realmente funciona?

“A berinjela é um alimento integral saudável, rico em fibras, antioxidantes, vitaminas e minerais e pobre em carboidratos”, diz o portal de saúde Health Fully.

“Embora beber água de berinjela não forneça os mesmos benefícios que comer vegetais, alguns dos nutrientes e antioxidantes são liberados na água durante o processo de fervura”, acrescenta o artigo.

Especialistas enfatizam que não há estudos que comprovem que a água de berinjela pode fazer você perder peso ou queimar gordura.

Ao aderir essa receita, seu consumo deve ser acompanhado de uma alimentação saudável para que se obtenha o efeito desejado.

Contudo, há atribuição quanto aos efeitos de emagrecimento à água de berinjela, pois se sentem mais cheios ao beber e isso os encoraja a comer menos ou ter menos desejos.

Ao adicionar a chia, o efeito de saciedade intensifica à medida que essas sementes se expandem no estômago, fazendo você se sentir mais cheio. Elas também reduzem os níveis de colesterol e equilibram os níveis de açúcar no sangue.

Como fazer água de berinjela com chia

Ingredientes

1 berinjela grande

Água

1 colher de chá de chia

Modo de preparo

Lave bem a berinjela e corte-a em pedaços pequenos.

Em uma panela grande, aqueça água suficiente para cobrir as berinjelas.

Quando a água ferver, adicione a berinjela e deixe agir por 10 minutos.

Em seguida, retire do fogo e deixe o líquido esfriar. Retire os pedaços de berinjela e guarde o líquido, que você pode guardar na geladeira.

Você pode beber um copo de água de berinjela por dia durante sete dias e verá seu efeito purificador. Na hora de servir, pode adicionar a colher de chá de chia, esperar 10 minutos e beber a água.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

