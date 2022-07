A nova imagem reveladora do Sol captada pela NASA que mostra um detalhe surreal; confira registro

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou recentemente uma nova imagem reveladora do Sol, estrela Sol localizada no centro do sistema solar.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, raios-X giram do nosso Sol nesta imagem composta capturada pelo Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) sobreposto a uma imagem do Solar Dynamics Observatory (SDO).⁣⁣

Observações do explorador NuSTAR mostram emissões solares de energia de várias intensidades em verde e azul, enquanto a visão SDO destaca o material de baixa temperatura na atmosfera solar em vermelho.

Esses raios X de alta energia vêm do gás aquecido a mais de 3 milhões de graus. ⁣⁣NuSTAR e SDO ajudam os astrônomos a estudar o Sol de diferentes maneiras.

O NuSTAR observa o cosmos em raios-X de alta energia, permitindo que ele ajude a mapear microerupções na superfície do Sol.

Como detalhado pela NASA, em contraste, o SDO ajuda a monitorar a influência do Sol na Terra e no espaço próximo à Terra, estudando a atmosfera solar e o campo magnético.⁣⁣

Ainda de acordo com as informações, nosso Sol é o assunto desta imagem e é visto como um semicírculo cercado por espaço preto.

A superfície do Sol mostra padrões de vermelho e preto, enquanto jatos de verde, azul e vermelho saem de sua superfície.⁣ Confira registro impressionante:

Texto com informações da Agência Espacial Americana