6 perfumes masculinos PODEROSOS para sentir o aroma de longe

Se você não é nem um pouco tímido e gosta de chamar a atenção por onde chega, utilizar um perfume que pode ser sentido à distância pode te ajudar a ser notado. A fragrâncias a seguir prometem fixar muito bem na pele e ainda projetar muito bem, te rendendo vários elogios por onde você passar. A lista dos 6 perfumes masculinos mais poderosos e potentes foi elaborada pelo canal do Youtube ‘Macho Moda’. Confira:

A*Men Mugler

As notas de topo são Lavanda, Hortelã, Notas Frutadas e Especiadas, Coentro, Notas Verdes e Bergamota. As notas de coração são Caramelo, Patchouli/Oriza, Mel, Leite, Cedro, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Café, Patchouli/Oriza, Baunilha, Fava Tonka, Benjoim, Âmbar, Sândalo e Almíscar.

Wanted by Night Azzaro

As notas de topo são Canela, Mandarina, Limão e Lavanda. As notas de coração são Notas Frutadas, Incenso, Cedro vermelho e Cominho e as notas de fundo são Tabaco, Baunilha, Couro, Cedro, Benjoim, Iso E Super, Cipreste e Patchouli/Oriza.

Sauvage Dior

As notas de topo são Bergamota da Calábria e Pimenta. As notas de coração são Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli/Oriza, Gerânio e Elemi e as notas de fundo são Ambroxan, Cedro e Ládano.

Eros Versace

As notas de topo são Hortelã, Maçã Verde e Limão. As notas de coração são Fava Tonka, Ambroxan e Gerânio e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Cedro da Virgínia, Cedro Atlas, Vetiver e Musgo de Carvalho.

Prada L’Homme Intense

A nota de topo é Íris. As notas de coração são Âmbar e Patchouli/Oriza e as notas de fundo são Fava Tonka, Couro e Sândalo.

Dior Homme Intense

A nota de topo é Lavanda. As notas de coração são Íris, Ambreta e Pera e as notas de fundo são Cedro da Virgínia e Vetiver.

