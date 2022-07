5 dores que você NUNCA DEVE IGNORAR

O desconforto é um sinal de que existe algo de errado com o seu corpo. A dor tem a missão de avisar que em caso de uma situação ou circunstância mais perigosa, a condição pode gerar maiores danos.

Ela aparece após uma batida em alguma móvel, quando existe um desconforto na cabeça ou no estômago por exemplo, e indicam que você pode estar passando por algo mais sério. Contudo, além da dor de cabeça, outros desconfortos podem demonstrar sinais que você não deve ignorar. Confira a seguir:

Dor no abdômen

Dependendo do que você ingeriu, a dor abdominal pode ser uma resposta comum. Porém, caso persista ou piore com o passar do tempo, pode ser um sinal de algo mais grave. Caso a dor seja no lado direito do corpo, de acordo com o Meganotícias (site em espanhol), pode ser apendicite. Se ela ocorre no centro do abdômen e passa para a parte superior das costas, o problema pode ser uma inflamação no pâncreas.

Dor no peito

Essa é, sem dúvidas, uma das dores mais preocupantes, principalmente se ocorre de forma intensa ou frequentemente. Ela está associada a um ataque cardíaco, algo que requer atendimento médico imediato. Outras condições médicas também estão associadas ao desconforto no peito, como refluxo gastroesofágico, ansiedade, pancreatite ou pericardite.

LEIA TAMBÉM: Cidade de SP confirma primeiros casos de varíola dos macacos em crianças; veja os sintomas

Dor de cabeça

Existem relatos de pessoas que sentem com dor de cabeça crônica, ou seja, convivem com ela por diversos dias seguidos. O desconforto de vez em quando é comum, mas se a dor é muito forte e não passa, pode indicar algo muito mais grave. Acidente vascular cerebral e tumores cerebrais podem causar esse sintoma.

Dor no dedão do pé

Não é algo tão comum, mas esse é um sintoma específico de gota, doença que está ligada à artrite, que é o acúmulo e transformação de ácido úrico em cristal nas articulações do corpo. Alimentos ricos em frutose e dietas ricas em carne vermelha podem causar a doença.

Dores menstruais

Além da dor de cabeça, outra dor comum que muitas pessoas sentem é a da menstrual. O sintoma afeta as pessoas que menstruam de forma diferente, sendo mais fracos e tolerantes em alguns e insuportáveis e incapacitantes em outros. Nesse segundo caso, o ideal é procurar um ginecologista pois algumas doenças têm a dor menstrual como sintoma, como endometriose, câncer de ovário, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) ou ainda tumores não cancerosos no útero.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não ceder o diagnóstico das condições citadas. Em caso de dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

LEIA MAIS:

⋅ A lacuna de percepção do sono se tornou uma tendência alarmante para muitas de nós

⋅ Insuficiência renal: estes sintomas podem indicar que seus rins não estão funcionando perfeitamente

⋅ Saúde mental: 5 conselhos alimentares para o seu bem-estar