Em uma descoberta inesperada, cientistas financiados pela NASA descobriram poços lunares “que sempre pairam em torno de confortáveis 17ºC”, aptos para seres humanos.

Como detalhado pela NASA, foram utilizados dados da espaçonave Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) e modelagem computacional.

Sonda da Nasa faz descoberta inesperada na superfície lunar que deixou ‘cientistas de boca aberta’

Os poços foram descobertos na Lua em 2009 e, desde então, os cientistas se perguntam se eles levaram a cavernas que poderiam ser exploradas ou usadas como abrigos. Os poços ou cavernas também ofereceriam alguma proteção contra raios cósmicos, radiação solar e micrometeoritos.

Dois dos poços mais proeminentes têm saliências visíveis que claramente levam a cavernas ou vazios, e há fortes evidências de que a saliência de outro também pode levar a uma grande caverna.

Como detalhado pela NASA, a equipe processou dados do Diviner – uma câmera térmica – para descobrir se a temperatura dentro dos poços divergia daquelas na superfície.

Concentrando-se em um buraco de 100 metros de profundidade, a equipe utilizou modelagem computacional para analisar as propriedades térmicas de a rocha e a poeira lunar e mapear as temperaturas do poço ao longo do tempo.

Os resultados revelaram que as temperaturas dentro dos alcances permanentemente sombreados do poço flutuam apenas ligeiramente ao longo do dia lunar.

Como detalhado pela NASA, se uma caverna se estende do fundo do poço, como imagens tiradas pela Lunar Reconnaissance Orbiter Camera da LRO sugerir, ele também teria essa temperatura relativamente confortável.

A equipe acredita que a saliência sombreada é responsável pela temperatura constante, limitando o quão quente as coisas ficam durante o dia e impedindo que o calor irradie à noite.

Ainda de acordo com as informações, um dia na Lua dura cerca de 15 dias terrestres, durante os quais a superfície é constantemente bombardeada pela luz solar e frequentemente é quente o suficiente para ferver água. Noites brutalmente frias também duram cerca de 15 dias terrestres. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da Agência Espacial Americana