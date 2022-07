Skincare: Esta é a rotina perfeita de cuidados noturnos para todo tipo de pele

Durante a noite é quando a pele muda para o modo de reparo, sendo maravilhoso usar fórmulas que apoiem e melhorem esse processo e ajudem as células da pele a renovarem-se.

Mas qual a melhor forma de cuidar da pele durante a noite? “A rotina de cuidados noturnos mais eficaz deve ser focada na regeneração, porque à noite a pele não está usando recursos preciosos para se defender contra os raios UV, então há muita largura de banda para reparo”, explica o dermatologista Dr. Sam Bunting. Em entrevista à Vogue Uk, ele mostra as principais etapas para uma rotina noturna.

Limpar

Usando ou não maquiagem, limpar a sujeira acumulada do dia é a chave para uma pele saudável. Um óleo de limpeza suave é sua melhor aposta, especialmente se forem necessárias duas limpezas para remover completamente a maquiagem.

Tonificar

É importante usar uma fórmula de equilíbrio pós-limpeza para redefinir o pH da pele. Quando limpamos e usamos água, o pH natural da pele é afetado. Bunting alerta para a escolha de um tônico sem álcool. As essências são outra opção para equilibrar, hidratar e preparar a pele para as outras etapas.

Creme para olhos

Como a noite nos permite um pouco mais de tempo para realizar uma rotina de cuidados com a pele mais completa, combine seu creme noturno para os olhos com uma massagem suave, para aliviar qualquer tensão do cansaço do dia e fazer agir o produto na pele.

Retinol

É no período noturno que você deve aplicar um desses, seja retinol ou tretinoína. “Os retinóides fazem muito – o termo ‘padrão ouro’ é bem merecido”, explica o Dr. Bunting. “E há um para cada tipo de pele.” Ingredientes como os retinóides estimulam a produção de proteínas estruturais essenciais, como o colágeno.

Hidratante, óleo facial ou máscara noturna

O passo final é bloquear tudo usando hidratante , óleo facial ou máscara noturna, basta escolher o que é melhor para o seu tipo de pele. O Dr. Bunting recomenda fórmulas com manteiga de karité, esqualano ou niacinamida.