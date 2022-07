Quiz de relacionamento: faça o teste e descubra qual é seu estilo de comunicação com o parceiro

A forma de se expressar diz muito sobre a pessoa dentro do relacionamento. Embora a dinâmica seja parecida – compartilhar da vida à dois –, cada um possui suas individualidades, o que torna a convivência em experiências únicas.

E como você se comporta dentro da relação? Já parou para pensar a respeito do modo como sua forma de se expressar no compromisso funciona? Para descobrir, há um quiz abaixo, extraído do Psychology Today, com base na especialista Kari Rusnak, capaz de te ajudar a entender qual é sua performance como parceiro.

Quiz: qual o seu estilo de comunicação no relacionamento?

1 – As louças ainda não foram lavadas, mas você cozinhou o jantar e está cansado. Você é mais do tipo:

A) Lava as louças mesmo desejando que seu parceiro o fizesse.

B) Diz ao seu parceiro que está cansado e pede para ele terminar o serviço.

C) Grita com ele por não se sentir valorizado e o chama de preguiçoso.

2 – Você cria expectativas para receber um presente de aniversário de seu parceiro. Você é mais do tipo:

A) Espera que seu parceiro adivinhe o que você gostaria de ganhar.

B) Você diz a ele que sua expectativa e o que espera ser feito conforme deseja.

C) Espera para ver o que seu parceiro irá fazer e expressa raiva e desapontamento, caso não seja suficiente.

3 – Você busca ter mais intimidade com seu parceiro. Você é mais do tipo:

A) Cria um ambiente de velas e músicas

B) Pergunta se o parceiro está interessado em sexo.

C) Agarra seu parceiro diretamente, já assumindo que ele também deseja sexo.

Entenda suas respostas

A) Se suas respostas foram as alternativas “A”, em sua maioria, seu estilo de comunicação é mais passivo. Geralmente é difícil que seu parceiro te irrite.

B) Caso as respostas se concentrem majoritariamente nas alternativas “B”, seu estilo de comunicação é mais assertivo. É importante para você expressar seus sentimentos e ter uma comunicação mais aberta, mesmo não sendo fácil.

C) As alternativas de letra “C” apontam para um estilo mais agressivo de comunicar-se. Você usa críticas, ou até mesmo desprezo. Costuma-se agir bastante na defensiva.