Que tal fazer um teste? Escolha uma das portas coloridas e veja o significado revelador que ela traz

Como explicado em diversas oportunidades, as cores, formas e desenhos específicos, muito mais do que apenas simples imagens, são na verdade carregadas de significados. E é pensando justamente nesta afirmação que trouxemos mais um teste virtual super fácil de fazer e que pode resultar em certa identificação por algumas pessoas.

Qual a porta colorida você escolhe? Ela te dá vontade de entrar e permanecer? Consegue visualizar um quarto atrás dela? Que sensação te traz? Quais das opções mais chamou sua atenção? Para responder a estas perguntas, apenas escolha uma das alternativas de modo sincero e sem a interferência ou opinião de outra pessoa. Não esqueça que não há uma resposta certa ou errada.

Importante: antes de compartilharmos a imagem, queremos ressaltar que não se trata da avaliação de um indivíduo em específico. Para tal finalidade, recomendamos que procure um profissional especializado.

Escolha uma das portas coloridas e veja o significado revelador que ela traz Reprodução - iProfesional

Porta 1 - Verde

Se a primeira porta foi a escolhida por você, saiba que ela remete à infância. Como ressaltado pelo portal Depor, se tem a sensação como se abrisse a porta de um quarto e se sente cômoda, isso significa que teve uma infância feliz. Agora, se há um sentimento de ansiedade ou uma espécie de “aflição” ao ver esta porta, isso pode sugerir que há questões que precisam ser esclarecidas e solucionadas.

Caso a última opção seja o seu caso, recomendamos que busque ajuda de um profissional especializado para entender melhor seus sentimentos e caminhos a seguir.

Porta 2 - Azul

A porta azul, por sua vez, representa os seus sentimentos e as emoções do presente. Se consegue visualizar a imagem de um quarto ordenado, isso reflete os seus pensamentos que também têm a mesma condição e caso se sinta cômoda, isso pode alertar a necessidade de mudanças.

Você pode se interessar por:

Porta 3 - Rosa

O espaço por trás da terceira porta transmite um ambiente repleto de amor. Caso a visualize de uma forma ampla, pode representar um indivíduo muito romântico. Em contrapartida, se a vê pequena, demonstra alguém simples e que pode ter dificuldades em compartilhar o que sente.

Porta 4 - Preta

Agora, se esta foi a opção que mais te atraiu, em linhas gerais evidencia as emoções com relação ao trabalho, já que tal pessoa se sente feliz com sua profissão. Se há uma espécie de ansiedade ao ver essa porta, isso pode significar que há algum problema no ambiente profissional.

+ Veja mais um teste ou desafio disponível em nosso site: