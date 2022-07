Preparo caseiro: bebida de berinjela e maçã para perder peso e acelerar o metabolismo

Se você procura pela perda de peso através de uma alimentação saudável, está no artigo certo! Uma das melhores saídas para se ter uma melhora no corpo está no cuidado com a alimentação. Além disso, exercícios físicos podem ser somados à sua rotina para a obtenção de melhores resultados.

Receitas caseiras realizadas da forma correta podem te favorecer na sua perda de peso. É necessário salientar que visitas regulares a profissionais da saúde são importantíssimas! Em cada caso pode haver uma recomendação diferente. Abaixo você confere uma bebida com berinjela e maçã, extraída do portal Nueva Mujer.

A cada 100 gramas, a berinjela fornece apenas 25 calorias e zero gordura, tornando-se o ingrediente ideal para todas as suas receitas de emagrecimento. Quase não dá para acreditar, não é?

Este vegetal ajuda a reduzir os níveis de colesterol ‘ruim’, além de melhorar o fluxo sanguíneo. Ele também desintoxica o corpo, sendo benéfico para a saúde do fígado e de todo o corpo, estimulando a perda de peso.

A berinjela também é um laxante natural devido ao seu alto teor de fibras, oferta estoque de energia – por conta de seu alto teor de potássio – e, além disso, seus nutrientes inibem uma enzima que pode causar diabetes tipo 2. O componente da berinjela, chamado saponina, auxilia na perda de gordura, pois impede sua absorção no corpo.

Como preparar a bebida de berinjela com maçã

Para que o efeito seja preciso, você deve beber um copo imediatamente antes da principal refeição do dia.

Ingredientes

1 berinjela.

2 maçãs descascadas

2 cenouras descascadas.

1 talo de aipo (salsão).

Modo de preparo

Descasque a berinjela, retire a parte superior e a cauda e corte em cubos.

Bata a berinjela com todos os outros ingredientes no liquidificador, adicionando meio copo de água.

Você pode experimentar adicionar diferentes frutas e vegetais, como bananas, mirtilos ou tomates.

Beba este suco fresco e antes da refeição para obter o máximo de benefícios à saúde e à perda de peso.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

