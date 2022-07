Perfumes femininos nacionais IDÊNTICOS a outros

Se você gosta de colecionar perfumes e está sempre na busca de aromas novos e diferentes, não é difícil você se deparar com fragrâncias que se parecem entre si. Então se você quiser evitar uma surpresa negativa de ter dois perfumes com o mesmo cheiro ou pelo contrário, está buscando aromas parecidos de algum outro que você já tenha, fique de olho na lista elaborada pela especialista em perfumes, Juliara Ferreira, com perfumes idênticos.

Lily Lumière - O Boticário

Essa é uma fragrância lançada recentemente pela empresa O Boticário. Sua proposta é parecida com um que é um pouco mais velho, o Botica 214 Golden Gardênia. Por fim, ambos lembram o importado L’Interdit, de Givenchy.

As notas de topo são Bergamota, Néroli, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são Flor de Laranjeira e Osmanthus e as notas de fundo são Sândalo, Âmbar, Patchouli/Oriza, Baunilha e Pralinê.

Glamour Diva - O Boticário

Outros perfumes com notas próximas são o Glamour Diva, do O Boticário e o Diva Esplêndida, da Eudora. Eles pertencem a mesma empresa, logo seus aromas também são parecidos. Ambos fixam em torno de seis horas.

As notas de topo são Amora, Laranja Amarga, Néroli e Bergamota. As notas de coração são Cereja, Jasmim, Flor de Laranjeira, Gardênia e Peônia e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Amêndoa, Âmbar e Patchouli/Oriza.

Floratta Red - O Boticário

Outros perfumes que se parecem são o Floratta Red e o Imensi, da Eudora, com esse segundo mostrando mais versatilidade. Saindo dos nacionais, eles também possuem um aroma bem semelhante ao clássico Good Girl, de Carolina Herrera.

As notas de topo são Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são Notas Florais, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Lótus e Violeta e as notas de fundo são Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Nativa Spa Jasmim Sambac - O Boticário

Segundo Juliara, esse body splash tem performance de perfume. Ela explica que, quando adquiriu a fragrância, ela possuía um cheiro próprio, mas com o passar do tempo, ela se mostrou bastante parecida com Far Way, da Avon.

As notas de topo são Cassis, Limão Italiano, Mandarina e Pomela. As notas de coração são Jasmim Sambac, Jasmim Chinês, Scent Trek®, Heliotrópio e Damasco e as notas de fundo são Creme, Baunilha, Almíscar e Benjoim.

