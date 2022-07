Penteados: 5 formas de usar tiara em cabelos cacheados e ficar mais bela e estilosa

Buscando formas de inovar nos penteados, com alternativas práticas de reproduzir e que contem com a tiara como acessório principal? Então, basta que separe os próximos minutos para conferir alguns tutoriais que separamos para você.

Com foco em cabelos cacheados, você poderá executar todas as dicas sozinha em casa, seguindo alguns passos simples. Curioso para conferir os detalhes dos vídeos compartilhados no TikTok?

Veja mais algumas dicas rápidas de penteados:

Mas, antes de conferi-los, não esqueça disso…

Embora o principal recurso para reproduzir estas dicas seja a tiara, alguns itens adicionais vão te auxiliar durante o processo e finalização dos penteados. Portanto, caso tenha, separe:

Tiara;

Grampo;

Elástico de cabelo;

Borrifador;

Gel;

Escovinha para o baby;

Scrunchie.

Agora que você já conferiu todos os detalhes importantes, veja a seguir os vídeos com as recomendações que separamos. (Se não conseguir visualizá-los, não se preocupe e basta que acesse os seguintes links: LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4 e LINK 5).

Penteados: 5 dicas lindas com tutorial para cabelos cacheados; para fazer sozinha em casa

Quer receber conteúdos diários com recomendações de formas para inovar em seus penteados? Então, não esqueça de ativar as notificações para ser avisado em primeira mão sobre as atualizações de nossa portal.

+ Se você gostou das sugestões, não pode deixar de conferir: