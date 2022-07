O que você mais valoriza na vida? O que você vê primeiro pode determinar isso

Você prefere enxergar a vida de forma mais simples? Ou será que você é do tipo que preza muito pela lealdade de quem está ao seu redor?

Sua primeira percepção deste desenho simples pode dizer algumas das características que você mais valoriza na vida.

Segundo o portal New York Post, são apenas duas possibilidades.

Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você viu primeiro nesta imagem? (Foto: Reprodução)

O teste foi compartilhado primeiramente pelo canal do YouTube Bright Side, que propõe diversos desafios aos seus seguidores.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro uma vila

Para boa parte das pessoas, o desenho representa uma vila com cabanas, pássaros e árvores. Caso você seja uma delas, isso quer dizer que você dá grande valor a uma vida mais convencional, seguindo as tradições e mantendo um estilo de vida simples e pacífico.

Se você viu primeiro um elefante

Nessa caso, você faz parte de um pequeno grupo de pessoas que conseguiu enxergar o elefante em primeiro lugar. Algumas, inclusive, só veem a vila somente depois de ver a resposta.

E isso quer dizer que você é respeitoso com os outros, amoroso, atencioso, leal aos seus amigos e um grande ouvinte. Essas características fazem com que as pessoas queiram estar próximas a você.

O que você vê nesta outra imagem?

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Oleg Shuplyak)

Sua primeira percepção desta pintura pode revelar detalhes sobre como você conquista as pessoas ao redor.

Segundo o portal The US Sun, existem quatro possibilidades diferentes. Você pode ser reconhecido por sua capacidade de discernimento, pelo humor, pela positividade ou pela animação.

A pintura é do artista ucraniano Oleg Shupliak, conhecido por fazer releituras de quadros e figuras famosas na história da arte, de forma surrealista. Este, no caso, é inspirada no quadro “Mulher com sombrinha”, de Claude Monet.

Confira o resultado neste link.

Leia também: O cavalo está andando para frente ou para trás? Sua percepção revela detalhe sobre você