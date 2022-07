Insuficiência renal: estes sintomas podem indicar que seus rins não estão funcionando perfeitamente

Os rins são essenciais para o funcionamento do corpo humano pois sua função é filtrar substâncias tóxicas e manter o controle de água e sais minerais. Contudo, identificar problemas nesses órgãos nem sempre é algo tão fácil até a condição se agravar, por isso é preciso ficar atento com qualquer desconforto.

A insuficiência renal pode se tornar algo grave, contudo, ela ocorre em etapas, começando com um pequeno desconforto que, caso não seja tratado, pode acarretar em problemas mais sérios, sendo exigido, em casos extremos, o transplante de órgão.

Segundo o site Meganotícias, a condição acontece quando um ou os dois rins param de funcionar corretamente, não conseguindo impedir o acúmulo de toxinas e resíduos no sangue, que ficam impedidos de serem eliminados pela urina.

Alguns pacientes com outras doenças podem desenvolver a insuficiência renal com mais facilidade, entre eles diabéticos, quem sofre de pressão alta e problemas cardíacos, quem já possui histórico familiar e ainda pessoas com mais de 60 anos.

Sintomas

Antes de identificar a doença, é importante entender que ela não dura por muito sem que você perceba. Um pensamento popular levantado sobre a insuficiência renal é que o desconforto que pode mostrar que você sofre com a condição acontece na lombar, mas esse sinal indica outro problema.” É um mito que os rins doem. Os rins são órgãos que têm muito pouca inervação (número de nervos) e quando incomodam é porque há uma infecção ou uma pedra, mas não doem por insuficiência renal”, explica o nefrologista (especialista em sistema urinário) Andrés Boltansky.

Os sintomas mais comuns são:

Fadiga;

Retenção de líquidos que causa inchaço nas pernas e pés;

Diminuição do volume de urina;

Falta de ar;

Desorientação;

Náusea;

Fraqueza;

Arritmia cardíaca;

Dor no peito;

Convulsões (em casos mais graves).

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar e não ceder o diagnóstico de nenhuma doença. Caso tenha dúvidas sobre a condição citada, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

