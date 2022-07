Esses famosos abandonaram a carreira e mudaram totalmente de vida E VOCÊ NÃO SABIA

Suzana Alves fez sucesso no "Programa H", da Band (Reprodução)

Ser famoso é o sonho de muita gente, mas não são todas as celebridades que gostam dessa vida. Por conta disso, muitos deles acabam abandonando a carreira e preferindo o anonimato, indo para outras áreas de trabalho ou até mesmo se aposentando precocemente.

Se você sente saudades de algum rosto que costumava ver na televisão, mas não faz ideia de onde essa pessoa foi parar, veja a seguir como estão hoje em dia alguns famosos dos anos noventa que mudaram de vida segundo o ‘Canal 90′.

Suzana Alves

Hoje atriz, Suzana Alves ficou conhecida como ‘Tiazinha’. Ela aparecia nos programas de auditório de máscara, com roupas sensuais e de preto, com uma personagem criada por ela mesma. Ela também teve seu próprio programa de televisão, foi capa da revista Playboy e participou de séries e filmes. Contudo, toda a fama trouxe consequências negativas para Suzana, que desenvolveu até mesmo depressão.

LEIA TAMBÉM: 5 músicas das décadas de 80 e 90 que você CANTOU ERRADO a vida toda e não sabia

Nos anos 2000 ela abandonou o personagem e decidiu viajar, além de estudar teatro. Atualmente ela atua no teatro e na televisão, tem um estúdio de Pilates e dá palestras.

Cláudio Heinrich

O ator ficou famoso após participar de ‘Malhação’ no papel de Dado. Depois disso, ele participou de várias novelas e minisséries, mas abandonou a carreira de ator para se dedicar ao jiu-jitsu, algo que seu primeiro personagem na televisão fazia muito bem. Ele tem uma academia dessa modalidade e dá aulas. Além disso, é formado em jornalismo e cinema, e continua atuando em algumas produções.

Cecília Dassi

Uma das maiores diversões da década de noventa era ficar no sofá assistindo novela e isso fez com que muitas pessoas se apegassem aos personagens das tramas. Uma dessas personagens era a carismática Sandrinha, da novela Por Amor, interpretada pela pequena Cecília Dassi. A atriz ainda fez diversos papéis na televisão, mas saiu das telas em 2012. Hoje com 29 anos, ela é psicóloga e abriu uma clínica, além de falar sobre o assunto na internet.

LEIA MAIS:

⋅ Você sabe como foi o último episódio de ‘Eu, a Patroa e as Crianças’?

⋅ Veja as curiosidades sobre Beluga, o avião ‘diferentão’ que pousou no Brasil

⋅ Esses atores mirins desapareceram da televisão e você não percebeu!