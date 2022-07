Testes de percepção proporcionam descobertas em relação a um olhar apurado e analítico. Através deste caça-palavras, por exemplo, é possível ter uma noção se existe um olhar mais atento.

Para entender se há essas características, você pode entrar neste desafio e procurar onde está localizada a palavra “coronavírus” na figura abaixo. Confira:

DESAFIO: Você consegue encontrar a palavra ‘coronavírus’ nesta imagem? (Metro World News)

Se você acredita não possuir um olhar analítico, esta é uma ótima oportunidade para praticar sua perspectiva e trabalhar seu estímulo com o teste em questão.

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado, saiba que fez um belo trabalho! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Resposta:

Viu só como a resposta se encontra de baixo para cima na figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Consegue apontar onde está a palavra ‘Instagram’ na figura? Descubra se possui um olhar apurado

Se você gostou do caça-palavras anterior, poderá explorar mais um abaixo. A estrutura é a mesma, porém será necessário encontrar outra palavra. Consegue localizar “Instagram” no quadro abaixo? Observe com muita atenção!

Consegue apontar onde está a palavra ‘Instagram’ na figura? Descubra se possui um olhar apurado (Metro World News)

Se você quebrou a cabeça para solucionar o desafio, não se preocupe. Clique neste link e descubra a resposta agora mesmo. Lembre-se: nem tudo é o que parece ser, então deixa a subestimação do teste de lado e corra para conferir.

