4 perfumes subestimados que você precisa conhecer

Quem nunca sonhou em ter uma fragrância importada famosa? Apesar de ser o sonho de consumo de muitas pessoas, o preço desses perfumes pode acabar afastando colecionadores. Contudo, também é possível encontrar aromas com bom custo-benefício na perfumaria importada. Confira três deles a seguir, com uma dica extra de um perfume nacional encontrado em farmácias e que promete ser melhor do que a fragrância que ele é inspirado.

Cabotine - Grès Paris (Feminino)

De acordo com o youtuber especializado em perfumes, Italo Pereira, a fragrância lembra uma tia rica, pois seu aroma é indicado para mulheres poderosas e com o cheiro de riqueza. O especialista diz que a fragrância é subestimada pelo seu valor baixo, mesmo sendo um perfume importado, o que faz com que as pessoas acreditem que a fragrância não seja tão boa. Mas é importante saber que o perfume foi um dos mais utilizados na década de noventa.

As notas de topo são Coentro, Flor de Laranjeira, Groselha Preta, Cássia, Ameixa, Tangerina e Pêssego. As notas de coração são Tuberosa, Jacinto, Cravo, Gengibre, Jasmim, Ylang Ylang, Frésia, Rosa, Íris, Heliotrópio e Violeta e as notas de fundo são Vetiver, Civeta, Groselha Preta, Almíscar, Sândalo, Cedro, Âmbar, Fava Tonka e Baunilha.

One Man Show Oud Edition - Jacques Bogart (Masculino)

Essa também é uma fragrância barata, mas que representa muito bem a fragrância oud original. A marca é uma das importadas mais baratas do mercado e ainda possui ótima projeção e fixação. As notas de topo são Gálbano, Tomilho Vermelho e Bergamota. As notas de coração são Agarwood (Oud), Especiarias e Gerânio e as notas de fundo são Couro, Patchouli/Oriza e Papiro.

Black Soul - Ted Lapidus (Masculino)

Esse perfume não é tão conhecido em virtude da marca, que não está entre as maiores da perfumaria importada. Assim como One Man Show, possui ótima fixação. É composto pelas seguintes notas: Resinas, Bálsamo-de-Tolu, Canela, Hortelã, Cardamomo, Madeira Guaiac, Almíscar, Açafrão, Cedro da China, Néroli, Flor de Limão e Bergamota.

Acqua Essence Flor de Amêndoas - Muriel Cosméticos (Compartilhável)

Flor de Amêndoas faz parte de uma linha de uma marca brasileira, mas não fica atrás das fragrâncias citadas. Sua fragrância é inspirada no importado Angel, apesar de possuir um aroma mais agradável do que o original. Como o nome diz, as notas que compõem o perfume são Amêndoa e Patchouli. Mesmo sendo vendido como colônia, sua fixação é muito boa.

