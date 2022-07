Relacionamento: 7 características que revelam se sua relação com o parceiro está forte, segundo especialista

Para muitos, manter um relacionamento saudável requer atitudes e hábitos miraculosos para que o compromisso se mantenha em perfeito estado. Contudo, todo tipo de laço amoroso possui sua fragilidade, sendo completamente normal passar por momentos difíceis.

As tempestades na relação podem chegar a qualquer momento, mas só será superada se o casal estiver disposto a enfrentar a situação com a maturidade necessária. Além disso, manter um status saudável – mesmo com as adversidades – não requer ações além do que pode ser oferecido.

Muito pelo contrário, atitudes simples e significativas manterão a cor vívida do compartilhamento amoroso na vida do casal, independentemente de qualquer coisa. De acordo com o psicoterapeuta e escritor ao Psychology Today, Barton Smith, há sete características comuns encontradas em relacionamentos saudáveis. Elas são encontradas mesmo em diversos estilos diferentes.

Está na hora de começar a aplicar as dicas para dar um upgrade na relação e melhorar o convívio com o parceiro cada vez mais!

7 características em comum dentro de relacionamentos saudáveis

1 - Cuidado: Parceiros mostram o cuidado através de palavras e ações.

2 – Consideração: Casais fazem o possível para se certificar de que o parceiro se sinta amado.

3 – Comunicação: Como um dos pilares mais importantes, este elemento não poderá faltar. A comunicação é necessária quando algo precisa ser reparado, por exemplo. Então seja aberto.

4 – Comprometimento: Entenda que não há necessidade de ter tudo como se deseja e espera. Também é necessário ter comprometimento com a relação e arcar com as responsabilidades.

5 – Confiança: O momento em que ambos sabem que o relacionamento é seguro, dando abertura para confiar um no outro.

6 – Valorização: Cenário em que ambos fazer um ao outro se sentir especial na relação.

7 – Torcida: É extremamente importante quando um torce para o outro na relação, como por exemplo nas conquistas individuais. Seja o maior fã de seu parceiro!