Perfumes caros e QUE NÃO VALEM A PENA

Light Blue pour Homme - Dolce&Gabbana (Masculino)

A fragrância pertence a uma das casas de perfumes designers mais famosas que existem, contudo essa versão possui uma fixação ruim, o que não vale a pena em virtude do seu preço alto. Mesmo assim, Light Blue possui um ótimo aroma, o que rendeu o prêmio FiFi Award Fragrance Of The Year Men`s Luxe de 2008.

As notas de topo são Toranja, Bergamota, Mandarina Siciliana e Junípero/Zimbro. As notas de coração são Pimenta, Alecrim e Pau-Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Incenso e Musgo de Carvalho.

Présence d’une femme - Montblanc (Feminino)

Segundo o especialista Italo Pereira, apesar do design incrível e que chama a atenção, seu problema também está na fixação, o que não explica seu preço, já que as pessoas que adquirem essa fragrância precisam reaplicar diversas vezes.

As notas de topo são Pimenta e Mandarina. As notas de coração são Orquídea e Cyclamen e as notas de fundo são Pau-Rosa, Sândalo, Mogno, Patchouli/Oriza e Flor de Baunilha.

Individuel - Montblanc (Masculino)

Outro perfume da marca Montblanc que sofre do mesmo problema é o Individuel. Possui um aroma sofisticado, diferenciado e agradável, mas que pode ser apreciado por um breve instante, já que evaporada da pele rapidamente.

As notas de topo são Lavanda, Canela, Abacaxi, Bagas de Zimbro/Junípero, Hortelã, Bergamota, Alecrim, Cardamomo e Coentro. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Violeta, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Framboesa, Baunilha, Sândalo, Chocolate amargo, Almíscar, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Vetiver e Musgo de Carvalho.

Escentric 01 - Escentric Molecules (Compartilhável)

Diferentemente dos outros números dessa linhas, Escentric 01 deixa a desejar. Seu cheiro é ótimo, mas assim como os outros citados, também desaparece rapidamente da pele. Possui notas de Limão Siciliano, Íris, Pimenta Rosa e Iso E Super. Caso queira experimentar outros perfumes da marca, outras linhas são mais indicadas.

Un Jardin Sur Le Toit - Hermès (Compartilhável)

O perfume foi criado para representar o topo da série da em empresa Hermès, que fica em Paris. A ideia é até boa e inovadora, contudo o aroma exagera no aroma verde. Além disso, a criação é formato colônia, feita para durar pouco tempo na pele, Possui notas de Grama, Maçã Vermelha, Rosa, Pera, Alecrim e Magnólia.

