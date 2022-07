Os signos que surpreendem quando deixam de amar

Alguns signos do zodíaco podem parecer muito apaixonados e acabam surpreendendo quando decidem que o amor já não está mais em seus corações. Dessa forma, eles seguem em frente em suas vidas amorosas sozinhos ou por outros caminhos.

Confira quais são:

Áries

O ariano é muito apaixonado e dedicado quando tem um relacionamento que se conecta com sua vida, momento e inspiração. No entanto, ele também pode deixar de apreciar o relacionamento quando ele cai na rotina; o distanciamento emocional acontece aos poucos e um belo dia ele decide que quer encontrar novos rumos.

Gêmeos

O geminiano sabe que aqueles que despertam seus sentimentos são especiais e fará com que a pessoa se sinta única. Mesmo dando muito amor, ele não pode evitar que seu foco mude e ficar no mesmo lugar por muito tempo acaba o entediando também. Esses sentimentos podem confundi-lo, o que leva a reações ou afastamentos muito dolorosos, pois as explicações não são nada claras.

Câncer

O canceriano é sensível e parece que terá amor para sempre. No entanto, seu temperamento e emoções que fluem de forma menos controlada pode passar por muitas mudanças, o que o leva a mudar algumas certezas. Quando isso acontece, as promessas ficam no passado e esse signo pode buscar novas oportunidades no romance.

Confira mais: Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 26 a 31 de julho de 2022

Libra

O libriano se deslumbra com alguns amores e por mais que prefira que as coisas se desenvolvam de forma equilibrada, este signo se deixa levar. Infelizmente, seus sentimentos oscilam quando ele começa a deixar de improvisar e coloca as cartas na mesa. As dúvidas podem fazer com que ele recalcule a rota completamente e busque um novo rumo no romance.

Sagitário

O sagitariano gosta de se aventurar no amor e pode ser muito impulsivo. Com sentimentos extremos, ele não teme arriscar, mas também pode cair na real sobre o que está vivendo. Quando não gosta da forma que um romance se desenvolve, pode procurar maneiras de deixar de perder tempo.

Peixes

O pisciano pode tentar ser cauteloso nos sentimentos e empático, mas quando algo já não toca o seu coração como antes, a única forma será se distanciar. Alguns podem ter facilidade de conectar com pessoas e novos sentimentos, o que aumenta ainda mais a chance de partir de forma abrupta.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!