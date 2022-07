Os signos que olham para os sentimentos no fim de julho de 2022

Julho de 2022 está chegando ao fim e alguns signos do zodíaco podem ter um despertar emocional importante, de forma que passam a olhar mais para os sentimentos que cultivam em seus corações.

Confira quais são e como isso irá acontecer:

Virgem

Este será um fim de mês de olhar para dentro e assumir seu lado mais introspectivo. Faça suas descobertas em silêncio e descubra como compreender esta energia mais caseira sem se forçar. Ao olhar para os sentimentos, é melhor ter calma e manter a paz interior para explorar o coração sem deixar a mente e a alma em sofrimento. Mudar não é fácil, mas lidar com as dores do crescimento se torna mais fácil quando você aceita que o passado exige coragem e desapego.

Libra

Momento de equilibrar o ego e começar a compreender mais o que nasce em seu coração. Isso pode ser um pouco difícil, mas existem formas de se concentrar para poder melhorar diálogos, pensamentos e possibilidades a seu favor. Evite se culpar e seja mais gentil com você mesmo. A criatividade e a intuição podem aumentar consideravelmente, ajudando-o a processar emoções que eram ignoradas; sua segurança e inspiração irá aumentar consideravelmente se você assumir este desafio.

Sagitário

Este mês é finalizado com o coração muito mais aberto e em equilíbrio com o ego. Enquanto alguns querem explorar o mundo, pode ser mais importante começar pelos sentimentos e emoções; principalmente para quem está com dúvidas e questões conturbadas na vida amorosa e relacionamentos. Errar é humano, mas você pode evitar tropeços se começar a pensar naquilo que pode ter consequências negativas.

