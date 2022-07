Os signos que é melhor você não se meter essa semana

Ninguém está longe de passar uma semana com alguns conflitos com as outras pessoas. No entanto, é possível saber aquelas que podem dar mais dor de cabeça ou vencerem a discussao.

Confira os seu signo e aqueles que é melhor você não se meter essa semana:

Áries

É melhor não entrar em conflitos com os signos de Capricórnio e Peixes.

Touro

É melhor não entrar em conflitos com os signos de Escorpião e Câncer.

Gêmeos

É melhor não entrar em conflitos com os signos de Câncer e Leão.

Câncer

É melhor não entrar em conflitos com os signos de Peixes e Capricórnio.

Leão

É melhor não entrar em conflitos com os signos de Aquário e Touro.

Virgem

É melhor não entrar em conflitos com os signos de Áries e Sagitário.

Libra

É melhor não entrar em conflitos com os signos de Câncer e Escorpião.

Escorpião

É melhor não entrar em conflitos com os signos de Câncer e Touro.

Sagitário

É melhor não entrar em conflitos com os signos de Aquário e Áries.

Capricórnio

É melhor não entrar em conflitos com os signos de Gêmeos e Touro.

Aquário

É melhor não entrar em conflitos com os signos de Libra e Leão.

Peixes

É melhor não entrar em conflitos com os signos de Libra e Sagitário.

