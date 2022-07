Os signos mais afetados pela Lua Nova em Leão

Na próxima quinta-feira, 28 de julho de 2022 o céu será iluminado por uma Lua Nova em Leão, fase que pode trazer revelações e novos começos para a vida. Portanto, a energia tende a ser intensa e pode afetar mais determinados signos do zodíaco, que passam por desafios significativos.

Confira quais são e como isso irá acontecer:

Touro

Esta energia pode ser impactante na vida doméstica e pede um maior foco em sua casa e família. Tudo o que acontece neste circulo pode ficar ainda mias evidente, inclusive os problemas e as personalidades que já não estão alinhadas e gerando conflitos. Para quem está bem e seguro, será um momento muito acolhedor, mas quem passa por um momento mais irritável e sensível a frustrações, os desafios não podem ser ignorados. Lembre-se de buscar a clareza interna e externa com paciência, ouvindo o coração e as pessoas sem reagir explosivamente.

Leão

Período de renascimento e novos caminhos em sua trajetória; isso parece ser muito positivo, mas também o coloca em um destaque ou diante de mudanças que não são cômodas para todos. Não se feche e, mesmo inconformado com o que é ou o lugar que está agora, vá com calma para passar por transformações sem descuidar do emocional. Tenha a luta e o trabalho em seu caminho como a chance de sempre melhorar tudo; abra-se para este nova vida e autonomia de forma poderosa.

Escorpião

Além de destaque, você passa por uma evolução e novidades que movimentam a vida. Mantenha a disposição e a clareza para perseguir seu futuro de forma próspera. É possível que as pessoas falem e notem você mais do que o normal; saiba lidar com isso de forma que sua reputação não sofra. Para usar as habilidades a seu favor, é preciso não ter medo de abrir novas portas e subir um degrau naquilo que é importante, dando o seu melhor e deixando para trás alguns pesos que já não servem mais.

Aquário

Os relacionamentos e os sentimentos podem mudar bastante com esta energia, motivando a busca de novos significados. Esta fase de peneirar algumas certezas e algumas conexões, seja no amor ou na amizade, pode ser muito importante para os próximos passos de 2022. Seja sincero com o que sente e o papel que muita coisa vem desempenhando em sua vida agora. Não deixe a empatia de lado, mas tire o véu de algumas percepções para acessar revelações. Um próximo capítulo está chegando em sua vida.

