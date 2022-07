O aplicativo de mensagens WhatsApp está trabalhando em reações rápidas para atualizações de status, uma novidade que será liberada em uma atualização futura.

Como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, a novidade foi detectada em uma recente atualização beta para o sistema operacional iOS.

O inesperado recurso ‘copiado’ de outro app que será liberado no WhatsApp em breve

Como informado, na semana passada, foram revelados os primeiros detalhes sobre reações rápidas, um novo recurso já em desenvolvimento no WhatsApp beta para Desktop e Android (Versão beta).

Com o novo recurso, os usuários poderão enviar reações às atualizações de status escolhendo um emoji.

Agora, o recurso também está em desenvolvimento na versão beta do iOS, disponível em uma atualização futura do aplicativo.

Segundo o site, como é possível ver em uma captura de tela, quando o usuário quiser responder a uma atualização de status rapidamente, poderá escolher um dos 8 emojis disponíveis.

São eles: rosto sorridente com coração-olhos, rosto com lágrimas de alegria, rosto com boca aberta, rosto chorando, mãos cruzadas, batendo palmas, festa e 100.

Quando o usuário reage, ela é enviada imediatamente para o bate-papo na forma de uma resposta (como já aconteceu no app).

Ainda de acordo com as informações, o novo recurso ainda está em desenvolvimento, então não sabemos quando será liberada para os todos testadores. Confira a novidade:

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Texto com informações do site Wabetainfo