O formato misterioso captado pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço; confira

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou recentemente um formato misterioso captado telescópio Hubble no espaço.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o registro impressionante mostra o esplendor do par galáctico NGC 3314, na direção da constelação Hydra.

O par galáctico pode parecer que está colidindo, mas na realidade estão a dezenas de milhões de anos-luz de distância e movendo-se em direções diferentes.

Como informado, a galáxia em primeiro plano, LEDA 31531, é vista quase de frente. Elas estão localizadas a uma distância entre 117 e 140 milhões de anos-luz.

O formato misterioso captado pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço

Como detalhado pela NASA, é apenas a perspectiva que faz parecer alinhados, gerando um registro impressionante.

Rapidamente, a postagem acabou viralizando entre os usuários e gerando inúmeras reações nas redes sociais.

Crédito (Reprodução NASA)

Um coração ou um disco voador? o formato do par galáctico NGC 3314 pode aguçar a criatividade de uma pessoa, para encontrar o suposto desenho.

“Eu sou a única a ver um coração?”, “Há um pequeno coração de amor”, “Que maravilhas surpreendentes” e “Incrível! Tudo é uma questão de perspectiva” foram alguns dos comentários.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com mais de 100 mil curtidas. Confira postagem original divulgada pela NASA:

Texto com informações da Agência Espacial Americana