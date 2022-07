Maquiagem: Este foi o batom usado por Penelope na temporada 2 de ‘Bridgerton’

A história de ‘Bridgerton’ proporcionou a diversão perfeita para todos os assinantes da Netflix no final de 2020. Afinal, quem não quer se sentir parte desse mundo fabuloso? Dos figurinos que inspiraram a coleção de vestidos de ‘Bridgerton’, aos personagens e suas tramas amorosas. E a maquiagem… Bem, você quer saber como conseguir um look impecável?

Felizmente, isso ficou muito mais fácil após o anúncio de que todo o elenco da temporada 2 usava a marca Pat McGrath Labs. Isso significa que agora podemos revelar a maquiagem exata usada por alguns dos maiores personagens da série: Penélope Featherington, também conhecida como Lady Whistledown.

A adolescente sonhadora e apaixonada por um dos irmãos Bridgerton, Colin, é também a escritora secreta que alimenta as fofocas mais quentes da alta sociedade da época.

Penelope e Colin são personagens que foram tão bem desenvolvidos nas temporadas anteriores que Shonda Rhimes achou por bem contar logo a história deles na próxima temporada. Com planejamento para ser lançada em 2023, a temporada 3 seguirá ‘Os Segredos de Colin’, quarto livro da série de romances de Julia Quinn que inspiram a série.

Erika Okvist, cabeleireira e maquiadora de ‘Bridgerton’, gostava de usar batons da marca Pat McGrath Labs no set porque era incrivelmente fácil encontrar o tom de cada membro do elenco. “Muitas vezes você se preocupa com bases e tons no set, mas eu não precisava”.

É aqui que chegamos à make de Penelope na temporada 2. Sua maquiagem alcançou um formidável realce com a cor do seu cabelo e os produtos simplesmente complementaram sua beleza.

Para Nicola Coughlan o batom escolhido foi a cor Fetish Divinyl Lip Shine em Boudoir Rose.

Como base, Pat McGrath Labs Skin Fetish: Sublime Perfection Foundation in Light 1. As sombras que levantavam o olhar da atriz estavam na paleta Pat McGrath Labs Mothership VII: Divine Rose.