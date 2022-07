Emagreça com esta bebida de salsão feita em casa, capaz de acelerar o metabolismo (Reprodução/Pixabay - Ineta Lidace)

O salsão – ou aipo – é um componente que não pode faltar na culinária, quando se trata de sabor especial e aroma agradável. Além disso, pode te ajudar a perder alguns quilos, caso consumido da maneira correta. Neste artigo, apresentamos uma receitinha extraída do portal Nueva Mujer.

Receitas caseiras realizadas da forma correta podem te favorecer na sua perda de peso. É necessário salientar que visitas regulares a profissionais da saúde são importantíssimas! Em cada caso pode haver uma recomendação diferente.

Além das vitaminas e minerais, o vegetal é um componente da medicina naturopática por suas múltiplas aplicações. É rico em vitaminas B1, B2, B3, B5 e a cada 100 gramas fornece 39% de vitamina K, 13% de vitamina C, além de cálcio, ferro e magnésio.

Composto por 95% de água e fibra, o aipo irá ajudá-lo a sentir uma sensação de saciedade, te ajudando no controle da sua fome. É recomendável beber uma xícara de chá de manhã com o estômago vazio e antes de comer.

Estudos da Universidade Nacional de Cingapura também mostraram a eficácia do aipo na redução dos níveis de colesterol no sangue. Inclusive, é um dos vegetais mais diuréticos, capaz de auxiliar na eliminação do excesso de líquido em seu corpo e o inchaço.

Bebidinha de casa com salsão

Ingredientes

3 talos de salsão – aipo

1 litro de água

1 limão

Modo de preparo

Corte os talos em pedaços e adicione-os a um litro de água.

Ferva por 10 minutos.

Depois deixe esfriar, acrescente o suco de limão e pronto. Você pode beber este chá por 15 dias.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

