5 músicas das décadas de 80 e 90 que você CANTOU ERRADO a vida toda e não sabia

Antes da internet era um pouco difícil descobrir as letras das músicas. Se você não tivesse o CD original com o encarte mostrando o que estava sendo cantado, o que sobrava era a própria interpretação. Nesse caso, era bom torcer para que o artista não escolhesse nenhuma frase complexa ou palavra difícil na composição, se não a dúvida era certeira.

Em virtude disso, muitas pessoas cantaram algumas canções clássicas a vida toda de forma errada e caso ainda não tenha visto a letra na internet, continuam cantando até hoje. Se você tem dúvidas sobre as letra de alguma música, confira a seguir 5 músicas que você sempre cantou errado, segundo o ‘Canal 90′.

Milla - Netinho

Milla foi hit do estilo musical axé na metade da década de 90. Lançada pelo cantar Netinho em 1996, a música animava muitas festas e era cantada errada por muitas pessoas. O refrão correto diz “Num moinho abandonado, em Mar Grande, alto astral”, mas esses dois lugares confundiam quem ouvia, e moinho e Mar Grande se transformavam em “Num rio abandonado, num grande alto astral”.

Prefixo de Verão - Banda Mel

Ainda no estilo axé, o refrão dessa música é relativamente simples: diversas vogais cantadas em coro. Com o refrão impossível de errar, a letra confundia os fãs em outra parte. “Salve, salvador. Me bato, me quebro tudo por amor. Eu sou do Pelô”. Essa última palavra era referência ao Pelourinho, em Salvador (BA), mas as pessoas acabavam trocando por ‘terror’.

Menina Veneno - Ritchie

Talvez essa seja uma das músicas que levante mais discussão. Obviamente a letra cantada era “Um abajur cor de carmim, o lençol azul. Cortinas de seda, o seu corpo nu”. É impossível essa letra está errada, não é mesmo? Errado! Por mais diferente que pareça, a letra correta é “O abajur cor de carne.” Mas se você perguntar de que cor é a carne, aí é outra discussão.

Oceano - Djavan

Outro clássico cantado errado é Oceano, de Djavan. “Amarelo deserto e seus temores” até faz sentido, mas o correto é “Amar é um deserto”. E não contente, outro errado está logo em seguida, com “Vida que vai na sela dessas dores” sendo substituído de forma errada por “Vida que vai dar certo”.

Lágrimas de Chuva - Kid Abelha

Outro clássico cantado errado é Lágrimas de Chuva, porém a desculpa para o erro é plausível, já que no trecho, as palavras trocadas se parecem. “O mundo é muito injusto, eu dou plantão dos meus problemas que eu quero esquecer” se transforma em “O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas”, e realmente combina.

