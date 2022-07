10 perfumes masculinos discretos para você usar no dia a dia Imagem: Pexels

Se você sempre usou perfumes mais potentes e chamativos e agora deseja uma fragrância mais e suave para o dia-a-dia, confira a seguir 5 fragrâncias discretas para o uso diário, de acordo com o especialista em perfumes, Junior Barreiros.

Jaguar Pace

As notas de topo são Pimenta Preta, Alecrim e Maçã Verde. As notas de coração são Lavanda, Flor de Íris e Madeira de Cashmere e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Madeira de Âmbar e Musgo.

The Blend EDP - O Boticário

As notas de topo são Rum, Bergamota, Açafrão, Lavanda e Toranja. As notas de coração são Canela, Noz-moscada, Cravo-da-Índia, Pimenta Preta, Sândalo, Íris, Ládano, Tuberosa e Vetiver e as notas de fundo são Âmbar, Benjoim, Madeira Guaiac e Musgo.

LEIA TAMBÉM: Perfumes masculinos BARATOS que são MELHORES que fragrâncias caras

Bvlgari Pour Homme

As notas de topo são Chá, Aldeídos, Bergamota, Lavanda, Flor de Noz-Moscada, Flor de Laranjeira e Mandarina. As notas de coração são Pimenta, Íris, Madeira Guaiac, Pau-Rosa, Coentro, Cyclamen, Cardamomo, Cravo e Gerânio e as notas de fundo são Almíscar, Vetiver, Cedro, Musgo de Carvalho, Âmbar e Fava Tonka.

Montblanc Starwalker

As notas de topo são Bambú, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Sândalo, Almíscar Branco e Cedro e as notas de fundo são Gengibre, Resina de Abeto, Noz-moscada e Âmbar.

Allure Homme Sport Cologne - Chanel

As notas de topo são Limão, Laranja, Bergamota, Toranja, Mandarina, Aldeídos e Néroli. As notas de coração são Resina de Abeto, Especiarias e Resina de Elemi e as notas de fundo são Pimenta, Almíscar Branco, Cedro Atlas, Vetiver e Fava Tonka.

Outras fragrâncias para você apostar:

Mr. Burberry Indigo;

Polo Blue EDT - Ralph Lauren;

Hugo Boss Bottled Unlimited;

Z Zegna - Ermenegildo Zegna;

Jimmy Choo - Man Ice.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 8 perfumes femininos importados caros, mas que valem a pena tê-los na coleção