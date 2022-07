Você sabe como foi o último episódio de ‘Eu, a Patroa e as Crianças’?

A sitcom ‘Eu, a Patroa e as Crianças’ chegou ao Brasil em 2002 com os direitos adquiridos pelo SBT, e apesar de ter apenas cinco temporadas, ela ficou na tela da emissora até 2015, retornando ao ar em 2021. Tantos anos de exibição podem acabar confundindo os fãs brasileiros da série. Afinal, qual a ordem correta dos episódios? Ou ainda, como é o último episódio desse seriado de comédia?

Troca de personagens

Uma das primeira dúvidas que ocorre com o telespectador é sobre a a troca brusca da personagem Claire, que em alguns episódio é interpretado pela atriz Jazz Raycole e muitos outros por Jennifer Freeman. Isso acontece pois a mãe de Jazz não concordava com o roteiro criado para a personagem, tirando ela da série após a primeira temporada. Jennifer, a substituta, ficou até o fim das gravações.

Cancelamento após cinco temporadas

A série terminou de forma repentina, já que o último episódio da temporada cinco (que você vai saber mais sobre ele a seguir) se encerra com um gancho para a continuação da trama. De acordo com o site Adoro Cinema, a notícia das gravações finais de ‘Eu, a Patroa e as Crianças?’ chocou o próprio elenco, que esperavam uma renovação para a sexta temporada.

A emissora ABC, que exibia o seriado nos Estados Unidos, não deu uma explicação plausível para o cancelamento, mas se especula que o culpado pelo fim inesperado foi o ‘American Idol’, exibido no mesmo horário por outra emissora e derrubando a audiência de ‘My Wife and Kids’, como a sitcom é conhecida em inglês.

Último episódio

Uma das características do formato sitcom, que constitui a série, é que a exibição pode ocorrer de forma aleatória e não linear, pois os episódios e enredo não se completam. E foi nesse formato que o SBT, que detém os direitos de exibição no Brasil, escolheu transmitir. Dessa forma, fica praticamente impossível de entender qual é o último episódio.

Segundo o site Aventuras na História, ‘Eu, a Patroa e as Crianças’, chegou ao fim no 123º episódio e na quinta temporada, mas nem a produção e nem o elenco sabiam que aquele era o fim. Tanto que esse episódio possui um cliffhanger, que é um gancho para outra temporada.

Neste episódio, o personagem Junior, a organização do seu casamento com Vanessa e os cuidados com o bebê do casal marcam algumas cenas. Michael aparece na sua transportadora, onde seu filho está empregado, mas Jay, a ‘patroa’ é a protagonista final. Ela descobre uma gravidez, mas o episódio acaba e não fica nítido se ela realmente teve o filho ou não.