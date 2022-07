Você é do tipo que foge de conflitos? O que você vê primeiro pode determinar isso

Você é do tipo que foge de conflitos ou daqueles que preferem bater de frente? Sua primeira percepção deste desenho pode revelar bastante sobre a forma como você lida com esses problemas.

Segundo o portal The Sun US, são apenas duas possibilidades. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Reprodução/YouTube)

O teste foi compartilhado originalmente pelo canal do YouTube Bright Side, que propõe diversos desafios aos seus seguidores.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro os pássaros

Caso você tenha visto primeiro o casal de pássaros sentado em um galho, significa que você não evita conflitos.

Você prefere uma abordagem mais direta na vida e orientada para objetivos.

Se você viu primeiro o cavalo

Nesse caso, é bem provável que você seja o exato oposto da alternativa anterior: aquele que evita conflitos.

O contorno do cavalo formado pelos galhos aparece em primeiro lugar para aqueles que sempre estão atrás de uma alternativa, que preferem analisar opções antes de escolher um, evitando conflitos por qualquer meio necessário.

E nesta imagem, o que você primeiro?

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Your Tango)

Sua primeira percepção desta ilustração pode revelar qual é sua pior característica. Segundo o portal New York Post, são quatro possibilidades.

O teste foi compartilhado originalmente pelo portal Your Tango, que propõe diversos desafios aos seus seguidores.

O que você vê nesta outra imagem?

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Oleg Shuplyak)

Sua primeira percepção desta pintura pode revelar detalhes sobre como você conquista as pessoas ao redor.

Segundo o portal The US Sun, existem quatro possibilidades diferentes. Você pode ser reconhecido por sua capacidade de discernimento, pelo humor, pela positividade ou pela animação.

A pintura é do artista ucraniano Oleg Shupliak, conhecido por fazer releituras de quadros e figuras famosas na história da arte, de forma surrealista. Este, no caso, é inspirada no quadro “Mulher com sombrinha”, de Claude Monet.

