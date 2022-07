‘Truque rápido’ para deixar seu WhatsApp mais seguro e protegido contra invasores

A confirmação em duas etapas é um recurso opcional que adiciona uma camada extra de segurança à sua conta do WhatsApp.

Como detalhado pelo blog do app, a tela de confirmação em duas etapas será exibida após você confirmar seu número de telefone no WhatsApp.

Após ativar a confirmação em duas etapas, você poderá adicionar seu endereço de e-mail para o qual o WhatsApp poderá enviar um link de redefinição caso você se esqueça do seu PIN, ajudando a manter sua conta segura.

Para ajudar você a se lembrar do seu PIN da confirmação em duas etapas, o WhatsApp solicitará que você o insira periodicamente. Não é possível desativar essa solicitação sem que confirmação em duas etapas também seja desativada.

Ajuste importante para deixar seu WhatsApp mais seguro e protegido contra invasores

Segundo o blog, você pode ativar ou desativar o recurso, mudar seu PIN e atualizar o endereço de e-mail associado com a confirmação em duas etapas. Ativar a confirmação em duas etapas:

Abra o WhatsApp e toque em Configurações.

Toque em Conta > Confirmação em duas etapas > Ativar.

Insira um PIN de 6 dígitos e, em seguida, confirme-o.

Insira um endereço de e-mail ao qual você tem acesso ou toque em Pular se não quiser adicionar um endereço de e-mail.

Toque em Avançar.

Confirme o endereço de e-mail e toque em Salvar ou OK.

Ainda de acordo com as informações, o PIN da confirmação em duas etapas é diferente do código de seis dígitos que você recebe por SMS ou ligação telefônica quando confirma seu número de telefone no WhatsApp. Confira tutorial em vídeo:

Texto com informações do blog do app