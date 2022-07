Skincare: 5 produtinhos que todo mundo acima dos 30 tem que ter

Nossa obsessão sobre as linhas de expressão aumentam quando temos mais 30 anos de idade. Nossa pele realmente começa a mudar quando você entra na terceira década, quando os primeiros sinais de danos causados pelo sol geralmente aparecem nesse período.

O bom é que nunca é tarde para começar e compartilhamos algumas dicas para minimizar esses problemas usando os produtos certos para uma skincare eficiente.

Esfoliante

É importante esfoliar, mas às vezes podemos esfoliar demais. De produtos de limpeza a dispositivos sônicos e esfoliantes, deve-se tomar cuidado para a pele não ficar irritada. É sempre bom limpar suavemente a pele do rosto, especialmente de manhã.

Vitamina C

O uso diário de um sérum de vitamina C que contenha antioxidantes para dar maior proteção solar é essencial. Afinal, o protetor solar não dá um bloqueio completo. Alguns protetores solares informam que contém substâncias antioxidantes, mas poucas foram as comprovações que a quantidade que eles incluem é suficiente para proteger, então é melhor usá-los separadamente.

Protetor solar

O uso do protetor solar “não é negociável”. O ideal é um protetor solar de amplo espectro com FPS 30 ou superior. Os que contém óxido de zinco e dióxido de titânio criam um acabamento uniforme e podem causar menos rugas. Reaplicar seu FPS a cada uma ou duas horas é essencial.

Creme para os olhos

A pele ao redor dos olhos é a pele mais fina do corpo e uma das primeiras a revelar a idade. Usar um creme para os olhos hidrata essa região. Aqui vale diversificar para trabalhar as diferentes camadas e estruturas da pele. Por exemplo, começar com um creme que tenha retinol para construir colágeno e depois mudar para uma fórmula mais hidratante com ácido hialurônico.

Tratamento com retinol

Eles são a única coisa que realmente constroem colágeno, além de reverter o fotoenvelhecimento. Usar um produto de retinol suave, que não seja irritante ou esfoliante demais, pode ser usado a cada duas noites.