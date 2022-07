Relacionamento: 5 segredos para ser mais feliz em uma relação, segundo especialista

Nem todos os desconfortos e fases ruins dentro de um relacionamento significam a chegada do fim. É possível que haja situações impulsionadoras do término, mas às vezes você e seu parceiro precisam de apenas alguns ajustes para a chama reascender e tudo voltar aos eixos.

Pode acontecer de ambos estarem mornos na relação, mesmo que não haja brigas e estranhamentos. Neste momento, é comum se questionar: “Será que realmente é para ser?”

A resposta irá depender muito do contexto do casal. Em alguns casos, realmente haverá a necessidade de pôr um fim para que cada um siga seu caminho, sendo a melhor opção. Contudo, nem sempre significa que chegou o momento do término. Às vezes, a situação só precisa de alguns reparos.

Se você sente que sua relação com o parceiro necessita de uma dose a mais de felicidade, está no artigo certo! Contudo, pode acontecer de “você não querer envolver seu parceiro por ele estar sobrecarregado ou porque não quer se impor a ele. Ou pode descobrir que seu parceiro não está disposto a trabalhar em seu relacionamento agora” afirmam os especialistas Karin Sternberg e Robert J. Sternberg ao Psychology Today.

Contudo, existem algumas soluções que podem ser aplicadas para que você seja mais feliz em seu relacionamento. Com base na mesma fonte, confira abaixo os cinco segredos para a felicidade no relacionamento.

5 segredos para ser mais feliz em uma relação

1 – Colete boas memórias de seu parceiro: Como foi para você quando os dois ficaram juntos no começo? O que você valoriza em relação a ele?

2 – Não esqueça de tirar um tempo para cuidar de si mesmo: Trate a si mesmo de uma forma especial.

3 – Dê prioridade a ele: Ajude-o quando ele precisar, devolvendo o favor quando algo de bom recair sobre você.

4 – Traga à memória pensamentos felizes: Tente dar o máximo na medida do possível - dentro de um cenário que faça bem para você.

5 – Se livre de expectativas tóxicas e não realistas: A vida não precisa ser perfeita para ser maravilhosa e satisfatória.