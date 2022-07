Receita de bolo de maracujá fofinho super fácil de fazer e de lamber os dedos

Você é do tipo que adora uma receita caseira de bolo? Então, o que acha de aprender uma diquinha super prática feita com maracujá que vai bem com um café, suco, chá e outras bebidas?

Com poucos ingredientes e passos simples, esta recomendação resultará em um bolo muito fofinho e que te deixará lambendo os dedos. Já garantiu seu bloquinho de anotações para registrar os detalhes? Veja a seguir todas as informações.

Bolo de maracujá - Receita

Ingredientes (Massa):

· 1 xícara de suco de maracujá (bem forte);

· 3 xícaras de farinha de trigo;

· ¾ de xícara de óleo;

· 1 colher (sopa) de fermento em pó;

· 3 ovos;

· 2 xícaras de açúcar.

Ingredientes (calda):

· Polpa de 1 maracujá;

· 1 xícara de açúcar;

· ½ xícara de água.

Modo de preparo (massa):

· Para começar, você deve bater o óleo, o açúcar e os ovos na batedeira;

· Feito isso, o próximo passo será acrescentar a farinha e o suco de maracujá;

· Então, bata novamente até que obtenha uma massa homogênea;

· Logo após, adicione o fermento e bata somente para misturar;

· O próximo passo será distribuir a sua massa em uma forma untada;

· Por último, coloque para assar em forno médio por aproximadamente 40 minutos ou até que seu palito ou garfo saia seco.

Modo de preparo (calda):

· Primeiro, leva a água e o açúcar ao fogo e mexa até obter o ponto de fio, sem engrossar;

· Desligue e adicione então a polpa de maracujá;

· Por último, você deverá adicionar a sua calda ao bolo.

