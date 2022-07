Perfumes masculinos BARATOS que são MELHORES que fragrâncias caras

É comum pensar que fragrâncias importadas são melhores que as nacionais. Mas é importante entender que, no mundo da perfumaria, existem fragrâncias ótimas ou que deixam a desejar tanto no Brasil quanto fora dele. E para comprovar isso, confira a seguir 3 perfumes masculinos baratos que são melhores que perfumes importados famosos, segundo o canal ‘Macho Moda’.

Seduction in Black - Antonio Banderas / Substitui Armani Code

Esse é um ótimo substituto para o Armani Code que, pelo preço e proposta, não entrega tanto quanto aparenta. As reclamações sobre Code é que ele não fixa mito na pele e nem projeta muito bem. Contudo, ele ainda pode ser uma boa escolha para quem prefere perfumes intimistas.

Seduction não possui o aroma tão parecido quanto o da grife Armani, mas sua proposta é a mesma e com um valor bem mais em conta. É indicado para uso noturno e dias mais frios.

LEIA TAMBÉM: Perfumes masculinos importados que NUNCA SAEM DE MODA

As notas de topo são Groselha Preta e Bergamota. As notas de coração são Noz-moscada, Cardamomo e Coentro e as notas de fundo são Fava Tonka, Âmbar, Almíscar e Cedro da Virgínia.

Insensatez - O Boticário / Substitui Calvin Klein One

CK One é um perfume perfeito para o dia-a-dia pois possui um aroma fresco. E o ‘problema’ desse tipo de fragrância é a sua performance, que na maioria das vezes é mais fraca.

Insensatez é um substituto nacional à altura de CK One que custa a metade do preço. Até o frascos são parecidos.

As notas de topo são Bergamota, Abacaxi, Tangerina e Mamão Papaia. As notas de coração são Chá, Jasmim, Violeta, Lírio-do-Vale e Tintura de Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Notas Amadeiradas e Musgo de Carvalho.

Vedder - Pocket Parfum - /Substitui Ferrari Black

Ferrari Black é um dos perfumes masculinos importados mais populares, logo, seu cheiro já é muito ‘batido’, ou seja, conhecido por muitas pessoas. Então se você gosta de se sentir mais exclusivo, esse não é um perfume tão indicado. Ele também não possui uma performance excelente, deixando a desejar na fixação.

Apesar de Ferrari Black não ser considerado tão caro, se você quer experimentar a fragrância de forma mais barata, uma boa escolha é adquirir o contratipo Vedder, que possui aroma muito similar.

Notas de Topo: Cítricos, Limão Taiti, Bergamota, Limão e Ameixa. Notas de Coração: Cardamomo, Canela, Rosa e Jasmim e notas de Fundo: Cedro, Âmbar, Almíscar e Baunilha. Segundo o vídeo, sua fixação e projeção é melhor que a do perfume original.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Os 5 perfumes femininos do Boticário mais elegantes