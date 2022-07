A doçura é uma qualidade importante para deixar os laços com as pessoas amadas ainda mais fortes. Alguns signos do zodíaco carregam muito disso em seus corações, mas escolhem bem para quem entregarão estes gestos de dedicação, o que os leva a não carregar a fama de “pessoas doces”.

Confira quais são os signos mais doces no amor, mas que poucos chegam a saber e se surpreenda:

Gêmeos

Enquanto muitos acham que os geminianos gostam apenas de curtição, a verdade é que eles podem ser muito entregues em seus relacionamentos. Buscando construir uma conexão sentimental, física e mental, eles se dedicam a conhecer o outro de verdade e descobrem como tocar seu coração. Quem tem a oportunidade de sentir este amor, reconhece que ele é doce e fará você se sentir muito especial.

Virgem

O virginiano entra em um amor com muita vontade de fazer dar certo e dar o melhor de si. A doçura virá de forma natural e é possível ser percebida externamente e profundamente. Ele não ilude e demonstra seu carinho com lealdade. Quando está em uma relação, não deixará o outro perdido ou desamparado de forma alguma.

Escorpião

O escorpiano é capaz de acessar seus sentimentos mais intensos e transformar em doçura quando se importa e ama alguém de verdade. Alguns buscarão fazer isso por meio de atitudes, outros com carinho e uma intimidade construída com laços fortes. Este signo pode enfrentar as mais diversas dificuldades de cabeça erguida para recuperar sempre o amor.

Capricórnio

O capricorniano pode ser visto como menos afetuoso para aqueles que não o conhecem de verdade. No entanto, este signo é capaz de ser muito detalhista e transmitir seu sentimento com devoção, buscando significados, conexões e trocas marcantes. A doçura é demonstrada com sinceridade e nos gestos que preenchem a rotina. Ele não desiste daquilo que ama e certamente mostrará o quanto é capaz de fazer valer a pena.

