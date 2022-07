O motivo pelo qual a NASA proíbe que seus austronautas se masturbem no espaço

Recentemente, Smythe Mulikan, engenheiro da NASA fez uma revelação que deixou diversos internautas curiosos. E para quem está se questionando do que se trata, ele explicou que os astronautas, em especial homens, não podem se masturbar no espaço. Vamos entender o motivo?

Segundo detalha o portal de notícias FayerWayer, todas informações foram compartilhadas por Smythe em uma entrevista ao podcast Team Coco, depois que o apresentador o questionou em específico sobre os momentos de privacidade.

Citando as astronautas mulheres em um primeiro momento, Mulikan disse que estas podem ser acidentalmente afetadas por fluidos dispersos, além de que mesmo que em pequenas quantidades poderia resultar em uma gestação.

Durante sua conversa, o engenheiro explicou ainda que isso acontece devido à ausência de gravidade, o que faz com que os espermatozóides se dispersem pelo ar: “Três astronautas podem ser engravidados pelo mesmo homem na mesma sessão ... o fluido encontra seu caminho”, disse Smythe.

Sobre o questionamento que repercutiu, este surgiu depois que Conan O’Brien perguntou se o astronauta já havia levado algum material pornográfico para o espaço e ele disse diretamente que “não, nada disso”.

De toda forma, embora o posicionamento da agência espacial sobre masturbação, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Concordia, no Canadá, ressalta que entender a dinâmica de como o sexo funcionaria no espaço é “essencial para o sucesso das missões no espaço profundo e para a construção de assentamentos fora do mundo”.

