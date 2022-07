Moda: Estes são os looks com calça boca de sino que te deixarão mais moderna e bela Foto ilustrativa - Pinterest

Que as calças boca de sino estão super em alta, isso não é segredo para ninguém, não é mesmo? Mas, você sabe fazer as combinações adequadas para garantir looks que te deixem na moda e mais bela?

Se respondeu não ou apenas está buscando inspirações para fazer as suas composições, confira o texto até o final, pois preparamos uma lista com alternativas super práticas de reproduzir e que você com certeza vai amar.

Calça boca de sino em look monocromático

Abrindo a nossa lista, temos esta indicação que te deixará ainda mais bonita. Para reproduzi-la, basta que você combine todas as peças da mesma cor, o que pode dar um plus e fazer com que pareça ser mais alta.

Aposte nesta peça com roupas básicas

O simples também é uma ótima alternativa para ter mais destaque! Ocupando a segunda posição da nossa lista de indicações, você pode utilizar um jeans mais clarinho, acompanhado de uma camiseta branca e uma jaqueta que dê contraste na peça anterior. Não esqueça do salto para brilhar ainda mais!

Vamos desta peça com um blazer?

Na nossa listinha não pode faltar uma diquinha que tenha o blazer, não é mesmo? Principalmente se o seu objetivo é garantir um visual mais elegante.

Para esta alternativa, você pode apostar em uma blusinha preta, pode ser de seda, com a calça acompanhada de um cinto e fechar seu look com um blazer claro, de preferência branco.

Com informações do portal Nueva Mujer.

