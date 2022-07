Gatinhos reagem a seus donos jogando ‘Stray’ e viralizam nas redes sociais

Stray, o jogo do gatinho, está ajudando gatos ao redor do mundo (Divulgação - Stray)

O dia 19 de julho ficou marcado pelo lançamento de um dos jogos mais esperados do ano de 2022. Stray, que ficou popularmente conhecido como “O jogo do gato”, foi finalmente liberado para os jogadores de PlayStation 4 e 5 e computadores.

Com uma proposta completamente diferente do esperado, Stray permite que os jogadores estejam no controle de um gatinho que tem a difícil missão de voltar para sua casa após se perder em um mundo futurista.

Acompanhados por um pequeno robô chamado B-12, responsável pelas interações entre o personagem principal e os demais personagens do jogo, o gatinho precisa encarar os mais diversos obstáculos para encontrar seu caminho de volta. Para isso, os jogadores são convidados a resolver puzzles de variados tipos e dificuldades.

Além de possibilitar aos jogadores momentos de diversão controlando o pequeno felino, Stray também está garantindo grandes risadas e momentos extremamente fofos já que alguns jogadores decidiram usar as redes sociais para compartilhar a interação entre o gatinho do jogo e seus próprios gatos.

Os gatinhos estão dominando a internet

Admirados com as interações entre seus gatos e o gatinho do jogo, diversos internautas decidiram com partilhar os registros dessa interação nas redes sociais. Desta forma, ao longo da semana a internet foi tomada por diversos vídeos de gatinhos interagindo com as telas.

Em um registro extremamente tocante, um usuário do TikTok compartilhou a reação de seu gatinho ao ver os gatos do jogo correndo na tela. Na legenda, ele revelou parte da história de seu bichano: “Nosso gatinho resgatado relembrando como era a vida antes da gente”.

Outro vídeo mostra um gatinho que observa atentamente os movimentos do jogo em seu lugar privilegiado na frente da televisão. Para seu dono, o jogo está sendo tão relaxante para seu gato como é para ele.

Enquanto isso, no Twitter, uma usuária compartilhou o momento em que seu gatinho, perigosamente próximo da televisão, tenta interagir com o jogo por meio de pequenos miados.

Além das publicações dos usuários, diversas transmissões ao vivo do jogo estão sendo realizadas por influenciadores com o objetivo de arrecadar doações para instituições dedicadas a cuidar de gatinhos abandonados ao redor do mundo.

