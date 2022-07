Como é namorar alguém do signo de Leão?

O signo do Leão é um dos mais ‘fortes’ e confiantes do Zodíaco e contempla pessoas nascidas entre 22 de Julho e 22 de agosto. É um signo localizado no meio de uma estação e regido pelo elemento fogo. Além disso, é governado pelo Sol, sendo considerado vital, energético e confiante.

Assim como o ‘rei da selva’, a pessoa de Leão é orgulhosa, ciumenta, calorosa, mas também carismática e impossível de passar despercebida, até porque elas gostam de atenção, o que pode não ser bem visto por outros signos.

Personalidade

Por gostarem de chamar atenção, leoninos costumam ligar muito para a sua aparência, de se sentir bem e se aventurar, principalmente por serem confiantes e confortáveis em situações de riscos. Dificilmente alguém desse signo é considerado raso ou vazio.

No amor, eles gostam de estar apaixonados e também que se apaixonem por ele, já que a atenção é umas das coisas principais. Segundo o Metro do Reino Unido (texto em inglês), existe uma extensa lista do que eles gostam. Confira:

Flerte;

Sexo;

Presentes extravagantes;

Noites de encontros instagramáveis;

Moda;

Estilo de cabelo (eles se orgulham de sua juba);

Viagem;

Compras;

Se exibir;

Aplausos;

Elogios;

Reconhecimento;

Recompensas;

Competições;

Ganhar;

Reality TV;

Caridade e boas causas;

Arrecadando dinheiro para os necessitados;

Proteger os vulneráveis;

Cantar;

Atuar;

Dançar;

Dinheiro e fama;

Ser mimado.

Eles também gostam de toque físico, de demonstrar e expressar seu amor. Eles sempre vão dizer o que sentem e nunca vão mentir. Também possuem um alto desejo sexual. Contudo, também podem ser bem ciumentos.

Signos compatíveis

Eles se dão bem com signos de fogo, como outros leoninos, além de Áries e Sagitário. O signo oposto ao Leão é Aquário, ou seja, é o seu ‘imã' amoroso. Um casal formado por esses signos é a perfeita junção de toque físico, paixão, aventura e pensamentos racionais.

