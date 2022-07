A imagem reveladora do planeta Júpiter captada pela sonda Juno da NASA; confira registro

A Agência Espacial Americana revelou detalhes, na última semana, de um importante projeto de exploração espacial em andamento atualmente.

Como detalhado pela NASA, o projeto de ciência cidadã da NASA, Jovian Vortex Hunter, está captado voluntários.

“Identifique vórtices ou padrões de vento em espiral e outros fenômenos em lindas fotos do planeta Júpiter”, detalhou, por meio de uma postagem no Instagram.

A imagem reveladora do planeta Júpiter captada pela sonda Juno da NASA

Como detalhado pela NASA, esses dados usados foram capturados pela sonda Juno, que foi lançada em 5 de agosto de 2011.

Chegando a Júpiter cinco anos depois, após uma jornada de 2,7 bilhões de milhas, Juno capturou mais de três terabits (375 gigabytes) de dados científicos e vistas incríveis de Júpiter e seus satélites.

“Ao ajudar a categorizar essas imagens de características deslumbrantes, como bandas, manchas e barcaças marrons, você está ajudando os cientistas a entender a dinâmica dos fluidos e a química das nuvens em Júpiter”, detalhou.

Para ilustrar a postagem, a NASA utilizou uma sequência que mostra todo o esplendor do maior planeta do sistema solar. Saiba mais detalhes neste link. Confira postagem:

Maior planeta do sistema solar e o quinto em ordem de distância do Sol.

Em outro registro divulgado recentemente, capado pelo Telescópio Espacial James Webb, também é possível ver Júpiter e uma de suas luas, Europa (à esquerda).

Como detalhado pela NASA, a famosa Grande Mancha Vermelha de Júpiter aparece como o círculo brilhante no lado direito de Júpiter. O pequeno ponto preto ao lado é a sombra de Europa.

Sob as configurações usadas nesta imagem em particular, Europa aparece como uma mancha escura com picos porque é muito brilhante e superexposta. Confira registro:

Texto com informações da NASA