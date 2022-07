8 perfumes femininos importados caros, mas que valem a pena tê-los na coleção

Ninguém gosta de perder dinheiro, não é mesmo? Mas na hora de escolher um perfume, investir em uma fragrância com uma qualidade superior e um pouco mais cara pode ser melhor do que pagar barato em um perfume que deixe a desejar. E se você está buscando ótimos aromas para investir, confira a lista seguir elaborada pela youtuber Lívia Berci, com 8 perfumes caros, mas que valem a pena.

Flowerbomb - Viktor&Rolf

As notas de topo são Chá, Bergamota e Osmanthus. As notas de coração são Orquídea, Jasmim, Rosa, Frésia e Flor de Laranjeira Africana e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar e Baunilha. Essa Fragrância foi premiada com o ‘FiFi Award Best National Advertising Campaign / Print’ de 2006.

Good Girl - Carolina Herrera

As notas de topo são Amêndoa, Café, Bergamota e Limão. As notas de coração são Tuberosa, Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Raíz de Orris ou Lírio Florentino e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Fava Tonka, Cacau, Baunilha, Pralinê, Sândalo, Almíscar, Âmbar, Madeira de Cashmere, Canela, Patchouli ou Oriza e Cedro.

La Vie Est Belle - Lancôme

As notas de topo são Groselha Preta e Pera. As notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli/Oriza e Fava Tonka.

Cheap & Chic Chic Petals - Moschino

As notas de topo são Romã, Morango Silvestre e Gengibre. As notas de coração são Vitória Régia, Gardênia e Orquídea e as notas de fundo são Almíscar, Madeira de Hinoki e Íris italiana.

Ralph - Ralph Lauren

As notas de topo são Folha de Maçã, Mandarina Italiana e Osmanthus japonês. As notas de coração são Frésia amarela, Magnólia e Borônia e as notas de fundo são Almíscar e Íris branca.

Gucci Guilty Black Pour Femme

As notas de topo são Bagas Vermelhas e Pimenta Rosa. As notas de coração são Framboesa, Lilás, Violeta, Pêssego e Groselha Vermelha e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Âmbar e Caramelo.

Woman by Ralph Lauren Ralph

As notas de topo são Pera, Groselha Preta e Ruibarbo. As notas de coração são Tuberosa, Flor de Laranjeira e Rosa Turca e as notas de fundo são Avelã, Sândalo e Notas Amadeiradas.

Idôle - Lancôme

As notas de topo são Pera e Bergamota. As notas de coração são Rosa Turca, Rosa Centifolia e Jasmim Indiano e as notas de fundo são Almíscar Branco e Baunilha.

