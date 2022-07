5 tutoriais de penteados lindos para cabelos crespos que você pode fazer em casa

Precisando de uma mãozinha com os penteados? Se respondeu sim para esta pergunta, então basta separar os próximos minutos para conferir uma listinha de tutoriais que podem te ajudar com este tema.

Com dicas compartilhadas no TikTok focadas especialmente em pessoas com cabelo crespo, além de serem recomendações que contam com poucos acessórios, são alternativas que você consegue fazer sozinha em casa seguindo alguns passos simples.

Outra grande vantagem, é que são opções de inspiração, principalmente se você não quer fazer nada mais radical nos seus fios como pintar ou até mesmo cortar.

Veja mais algumas dicas de penteados para fazer em casa:

Pensando em treinar as sugestões enquanto assiste ao vídeo?

Não esqueça então que para isso você precisará de alguns itens e acessórios que facilitam tanto a execução quanto a finalização das recomendações. Portanto, caso tenha, garanta esta lista:

Pente;

Gel;

Grampo;

Elástico de cabelo;

Borrifador;

Escovinha para o baby hair;

Tiara.

Preparado para ver os tutoriais de penteados? Então, sem mais delongas, veja a lista de vídeos a seguir. (Se não conseguir visualizá-los, basta que acesse estes links: LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4 e LINK 5).

Moda: Estes são os looks com saia jeans que você precisa usar já para estar mais estilosa

+ SE GOSTOU DESTAS SUGESTÕES, APROVEITE PARA CONFERIR ESTES CONTEÚDOS: