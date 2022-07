Receita fácil de sobremesa de manga que leva POUQUÍSSIMOS ingredientes

Buscando uma receita que seja econômica e ao mesmo tempo fácil de fazer? Então, o que acha de aprender uma sugestão super prática e saborosa que tem a manga como ingrediente principal?

E por falar em ingredientes, esta recomendação, que é compartilhada pelo portal Tudo Gostoso, conta com apenas 4 itens, estes que você possivelmente deve ter em casa ou que são encontrados nos mais variados comércios.

Sobremesa de manga - Receita

Lista de ingredientes:

1 lata de creme de leite;

2 colheres de suco de limão;

1 manga (picada);

1 lata de leite condensado.

Modo de preparo:

Para começar, coloque o suco do limão, o creme de leite e o leite condensado no liquidificador;

Então, basta bater todo o conteúdo até obter uma mescla homogênea;

Logo após, distribua a sua manga picada em uma travessa;

Feito isso, cubra a sua fruta com a mistura obtida no liquidificador;

O próximo passo será colocar a sua sobremesa para gelar;

Por fim, basta consumir seu prato. Bom apetite!

