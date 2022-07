Por onde anda o elenco de ‘Eu, a Patroa e as Crianças?’

‘Eu, a Patroa e as Crianças’ foi um sitcom de comédia de cinco temporadas lançado de 2001 a 2005 que conta a história de um casal que foram pais ainda jovens e precisam lidar com a diferença de personalidade de três filhos: uma menina e um menino adolescentes e uma criança.

No Brasil, a série foi exibida pela emissora SBT de forma aleatória de 2002 até 2015, voltando em 2021, e isso dificultou entender qual é o final da série. Mas antes de descobrir como ela acaba, veja como estão os atores hoje em dia.

Junior

O personagem mais engraçado da série é Michael Kyle Jr., mais conhecido como Júnior, interpretado por George O. Gore II. Nascido em 1982 em Maryland (EUA), começou sua carreira ainda criança, participando de comerciais. Em 1992, participou do filme ‘Juice’. Estreou em ‘Eu, a Patroa e as Crianças’ em 2001 e permaneceu durante as cinco temporadas.

Segundo o ‘Canal 90′, com o fim da série ele ainda participou de algumas produções, mas abandonou a carreira de ator e seguiu estudando. Ele chegou a trabalhar como professor de universidade, mas hoje em dia é mais reservado e não tem redes sociais.

Claire

Muitas pessoas não se lembram, mas essa personagem foi substituída na segunda temporada. A primeira a interpretar a adolescente estabanada foi Jazz Raycole e logo em seguida Jennifer Freeman assumiu o papel, que ficou até o final das gravações.

LEIA TAMBÉM: Anos 90: relembre 3 sucessos da música pop

A substituição aconteceu pois a mãe de Jazz não concordava com a história criada para a personagem interpretada por sua filha. Em entrevistas, a menina disse que realmente era muito nova e não estava preparada para o papel. Ela seguiu carreira e conseguiu outros papéis na televisão, inclusive em ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, outra sitcom de comédia familiar que também fez sucesso no Brasil. Ela está em um elenco de uma próxima série da Netflix.

Já Jennifer, hoje com 36 anos, já lançou um livro de autoajuda e segue na carreira de atriz.

Kady

A pequena Kady, hoje não tão pequena assim, foi interpretada por Parker McKenna Posey, que entrou para o elenco da série aos 4 anos. Ela teve uma filha em 2021 e segue na carreira de atriz e empresária, mas Kady é seu único papel de destaque.

Janet Marie

Mais conhecida no seriado como Jay, Tisha Campbell-Martin foi quem deu vida a esposa de Michael Kyle. Além da carreira de atriz, ela também é cantora, com seu dons sendo mostrados na série. Antes de ser ‘a patroa’, ela participou do seriado ‘Martin’, saindo em 1997 após denunciar o ator principal por assédio.

Em 2001 estreou a série que fez seu rosto ser lembrado para sempre. Hoje com 53 anos, continua atuando.

Michael Kyle

O personagem principal da série é o pai Michael Kyle, interpretado por Damon Wayans, sobrenome conhecido no mundo artístico por ser uma família com atores e comediantes talentosos.

A carreira de Damon começou no stand-up na década de 80, fazendo sua primeira breve participação no filme ‘Um Tira da Pesada’, em 1984. A partir de 2001 ficou famoso com a série, o que rendeu diversos prêmios e outros papéis. Sua última participação atuando foi no seriado ‘Maquina Mortífera’, de 2016 a 2019.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA TAMBÉM:

⋅ Esses atores mirins desapareceram da televisão e você não percebeu!

⋅ 4 coisas que sua mãe te ensinou que fazem mal, mas é mentira!

⋅ 3 brinquedos que podem te DEIXAR RICO se você tiver algum deles guardado